Okolí Kyjeva zůstane bez elektřiny. Facebook hrozí, že v USA odstraní zpravodajství | E15.cz

✅ Ukrajina přešla do režimu energetické nouze

Ukrajina po pondělních ruských raketových útocích přechází do režimu nucených odstávek, aby stabilizovala svou energetickou síť, řekl prezident Volodymyr Zelenskyj. Postiženo bylo mnoho regionů a místní úřady varovaly, že zhruba polovina Kyjevské oblasti zůstane v příštích dnech bez elektřiny. Přes noc zasáhly další rakety kritickou infrastrukturu a obytné domy poblíž města Záporoží na jihu země, uvedli regionální představitelé.

Teploty v zemi se nyní na mnoha místech pohybují pod nulou a miliony Ukrajinců jsou bez elektřiny a tekoucí vody. Panují obavy, že lidé mohou umírat na podchlazení. Experti míní, že ruské útoky na kritickou infrastrukturu mají demoralizovat obyvatelstvo. Zelenskyj uvedl, že postiženo bylo i sousední Moldavsko. „Akce Ruska jsou hrozbou nejen pro Ukrajinu, ale také pro celý náš region,“ řekl podle BBC.

✅ Facebook hrozí odstraněním zpravodajského obsahu v USA

Společnost Meta pohrozila odstraněním zpravodajského obsahu ze své sociální sítě Facebook ve Spojených státech. Odmítá nový zákon, který by médiím dal větší pravomoc vyjednávat o poplatcích za obsah sdílený na Facebooku. Podobný zákon přijatý v Austrálii vedl v loňském roce ke krátkému pozastavení zpráv na Facebooku. „Pokud Kongres schválí neuvážený zákon o žurnalistice jako součást národní bezpečnostní legislativy, budeme nuceni zvážit úplné odstranění zpráv z naší platformy,“ uvedla Meta podle BBC.

Meta argumentuje tím, že platforma ve skutečnosti poskytuje zpravodajským kanálům větší dosah. Tvrdí, že vydavatelé vkládají svůj obsah na Facebook, protože jim to hospodářsky prospívá. Legislativu, známou jako Journalism Competition and Preservation Act (JCPA), představila v Kongresu senátorka Amy Klobucharová a má podporu obou politických stran. Médiím by poskytla větší pravomoci kolektivně vyjednávat s vlastníky sociálních médií o větším podílu na příjmech z reklamy.

✅ Británie posílá pro zimní období nezvykle plyn do Evropy

Zemní plyn z Británie nadále proudí na evropskou pevninu, což zdůrazňuje roli Spojeného království při udržování tepla v Evropě tuto zimu. Britský tok přes plynovod Interconnector do Belgie je proto období nejvyšší nejméně od roku 2016. V prosinci se přitom obvykle vývoz zastavuje nebo se dokonce tok plynu obrací, když chladné počasí vyvolá v Británii skokovou poptávku kvůli vytápění.

„Na rozdíl od předchozích let očekáváme, že Británie zůstane tuto zimu čistým vývozcem plynu na kontinent a využije své vyšší kapacity zpětného zplynování a rekordní dovoz LNG,“ řekl agentuře Bloomberg Mauro Chavez z poradenské firmy Wood Mackenzie. Neznamená to však, že v království nenastanou dny, kdy bude plynu nedostatek. Zásobníky země mají velmi omezenou kapacitu, což ji činí velmi zranitelnou před déle trvajícím mrazivým počasím.

✅ Glencore zaplatí Kongu 180 milionů kvůli korupci

Švýcarská těžařská společnost Glencore uvedla, že zaplatí 180 milionů dolarů Demokratické republice Kongo jako vyrovnání v korupční kauze. Dohoda se vztahuje na období od roku 2007 do roku 2018. Společnost podle amerického ministerstva spravedlnosti připustila úplatky v zemi za účelem získání byznysové výhody. Jde o poslední z řady korupčních případů, kdy Glencore souhlasil s tím, že letos dohormady zaplatí na vyrovnáních více než 1,6 miliardy dolarů.

V květnu společnost přiznala uplácení úředníků v několika afrických zemích včetně Demokratické republiky Kongo. Následovalo vyšetřování amerických, britských a brazilských úřadů, které se týkalo korupčních obvinění v Jižní Americe. Navzdory pokutám se očekává, že Glencore letos dosáhne rekordních zisků kolem 3,2 miliardy dolarů.

