Branson prodal část podílu ve Virgin Galactic za 300 milionů dolarů | E15.cz

Britský miliardář Richard Branson prodal za téměř 300 milionů dolarů (6,5 miliardy korun) část svého podílu ve společnosti Virgin Galactic Holdings, která se zaměřuje na vesmírnou turistiku. I nadále však zůstává největším akcionářem firmy, kterou založil. Prodej akcií přišel měsíc poté, co společnost dokončila svůj první zkušební let do vesmíru s posádkou, kterého se účastnil i jednasedmdesátiletý Branson, uvedla dnes agentura Reuters.