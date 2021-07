Branson odstartoval na palubě své vesmírné lodi do kosmu | E15.cz

Po 16 letech výzkumu a testovacích letů je ten dnešní, v pořadí dvaadvacátý, první s kompletní šestičlennou posádkou. Tu tvoří piloti Dave Mackay a Michael Masucci a čtyři „specialisté mise“, mezi nimiž je i Branson. Z předchozích 21 zkušebních letů se uskutečnily s lidmi na palubě tři.

Samotný raketoplán VSS Unity vynesl do výšky kolem 15 kilometrů letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělil, zažehnult vlastní motory a strmým stoupáním se vydal k hranici 90 kilometrů nad zemským povrchem. Ve stavu beztíže posádka strávila asi šest minut pobýt. Pak se raketoplán vydal na cestu zpět, celý let trval zhruba 90 minut.

Dnešní let je považován za milník soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice. Na 20. července přitom svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův hlavní konkurent, zakladatel společnosti Blue Origin Jeff Bezos. Ten ale poletí nad 100 kilometrů vysoko, což je obecněji uznávaná hranice vesmíru.

Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety. Dnešní let má podle agentury AP posílit důvěru ve vesmírnou turistiku nabízenou společností Virgin Galactic. Poptávka je však silná, vesmírné lety si zarezervovalo několik set bohatých lidí. Jedna letenka stojí kolem 250 tisíc dolarů (přes 5,4 milionu korun).