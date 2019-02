Riziko tvrdého brexitu trvá. Čtěte, s čím vším by se museli potýkat turisté | E15.cz

Podle agentury Bloomberg několik leteckých společností uvedlo, že brexit už teď oslabuje poptávku po letenkách. Některé aerolinky již zavedly opatření, aby zmírnily následky případného tvrdého brexitu. Udělal tak například EasyJet, který založil pobočku v Rakousku, aby se lépe dokázal vyrovnat s potenciálními důsledky brexitu. Mezinárodní rada letišť odhaduje, že odchod Británie z EU jen v letošním roce může způsobit snížení počtu cestujících mezi Británii a Evropskou unii až o 20 milionů.

Podle odborníka na leteckou dopravu Petra Kováče se dá předpokládat zejména nejistota v dopravě směrem do Velké Británie. „Je třeba se připravit na přerušení všech logistických tras do Británie, což zahrnuje i leteckou dopravu. Není jasné, jak budou probíhat kontroly a dá se předpokládat zdržení na letišti při odbavení,“ řekl Kováč pro E15.cz.

Jak dodává prezident Evropské asociace cestovního ruchu Tom Jenkins, tvrdý brexit by způsobil vznik dlouhých řad u pasových kontrol, jelikož cestující z Británie i EU by byli považováni za pasažéry z třetí země. „To přidává 90 sekund na hraničních kontrolách u každého pasažéra,“ říká Jenkins. „To jsou hodiny zpoždění u letů a i dny zpoždění v přístavech,“ dodává.

Podle informací agentury Bloomberg se na dopravní problémy v souvislosti s brexitem připravuje i Eurotunel pod kanálem La Manche. Jeho provozovatelé počítají s dodatečnými kontrolami, které budou způsobovat další zpoždění a dopravní zácpy. Podle společnosti Getlink, která Eurotunel provozuje, se již dva roky připravují na všechny varianty brexitu.

Jak informovala CNN, v souvislosti s odchodem Británie z Unie by se měli cestující připravit i na spoustu potíží spojených s cestovním pojištěním a roamingem. Problémy s pojištěním spočívají zejména v neplatnosti evropské kartičky pojištěnce, která umožňuje bezplatnou nebo cenově zvýhodněnou zdravotnickou péči ve všech zemí Unie. Tyto výhody s brexitem skončí jak pro Brity, tak pro všechny občany unie cestující do Británie.

Problémy vznikající s roamingem by ovlivnily zejména Brity cestující do zemí Unie, kteří by mohli čelit vysokým cenám za mezinárodní hovory. Jak informoval britský list The Guardian, záleželo by však na jednotlivých mobilních operátorech, jestli by zavedli roamingové poplatky pro cestující z Británie.

Dopady brexitu na cestovní ruch lze očekávat i v souvislosti s Českou republikou. Počet příjezdů turistů z Británie loni dosáhl téměř půl milionu, což představuje meziroční nárůst o téměř šest procent a Spojené království řadí na sedmou příčku v celkové návštěvnosti.

„Pokud by došlo k obnovení hraničních kontrol, znamenalo by to pro britské turisty určitý diskomfort. Z pohledu praktické organizace cesty by se tak zahraniční dovolená v Evropě stala pro britského turistu organizačně srovnatelnou s dovolenou ve Spojených státech nebo Austrálii. V takovém případě nelze vyloučit mírný pokles příjezdů z Velké Británie, rozhodně ale ne fatální,“ uvedla pro E15.cz mluvčí CzechTourism Renata Kasalová.

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur by brexit naopak mohl být výhodný pro české turisty, a to díky oslabení libry, ke kterému by v souvislosti s brexitem mohlo dojít. „Vystoupení Velké Británie z EU by bylo příznivé pro české turisty, pro které by se země díky oslabené libře stala cenově dostupnější. Británie se stane tzv. třetí zemí, u které by organizace zájezdů byla osvobozena od platby DPH,“ uvádí Kristýna Čámská z AČCKA.

Naopak britská cestovní agentura Thomas Cook ale v souvislosti s odchodem z EU hlásí potíže. Její generální ředitel Peter Fankhauser pro portál Skift uvedl, že rezervace na léto 2018 začaly velmi silně, ale léto 2019 odráží nejistotu zejména v Británii.

Před důsledky brexitu varovala i německá skupina TUI, která má vedoucí postavení v evropském cestovním ruchu, provozuje stovky hotelů, 6 aerolinek a organizuje zájezdy a plavby po celém světě. TUI připomíná, že Britové tráví 5 z 6 zahraničních dovolených v zemích Evropské unie, zejména ve Španělsku, Francii, Itálii, Portugalsku a také v Německu nebo Řecku.