Ruský rubl klesl k americkému dolaru nejníže za 32 měsíců. Už od srpna se rubl vůči dolaru propadl o 24 procent a momentálně se obchoduje okolo 113 rublů za dolar. To by podle některých analytiků mohlo donutit ruské úřady, aby zavedly opatření na podporu domácí měny. Ruská centrální banka v reakci na to oznámila, že do konce roku přestane provádět devizové intervence jménem ministerstva financí, aby zmírnila výkyvy na trhu.