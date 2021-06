Ruští doručovatelé potravin pronikají na Západ | E15.cz

Petrohradská společnost Samokat čili Koloběžka, která se zaměřuje na rychlé dodávky potravin v centrech měst, letos zamíří do Spojených států. Ambice neskrývá, své zámořské schopnosti se chystá prověřit rovnou v New Yorku, jak podle webu The Moscow Times oznámil zakladatel Vjačeslav Bocharov.