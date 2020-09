Ruská vakcína má nadějné výsledky, píše prestižní britský časopis | E15.cz

Ruští lékaři údajně testovali dvě skupiny lidí ve dvou nemocnicích. Vakcínu dostalo 76 lidí ve věku od 18 do 60 let. „Dva 42denní pokusy neobjevily vedlejší příznaky a vedly k vytvoření protilátek v těle,“ napsal Lancet. „Rozsáhlé a dlouhotrvající testování, jehož součástí bylo i srovnání s placebo efektem, je nezbytností k potvrzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny v boji proti šíření koronaviru,“ dodal list.

Vakcína, kterou v Rusku přezdívají Sputnik V, se stala první registrovanou vakcínou proti COVID-19 na světě. Odborníci ale stále pochybují o její bezpečnosti a účinnosti. Vakcína totiž prošla jen krátkou první a druhou klinickou fází, jejichž výsledky nebyly nikdy zveřejněny. Současná data v magazínu Lancet jsou tak první svého druhu a navíc jsou publikovaná ve světově uznávaném odborném časopise.

