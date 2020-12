Ruský agent údajně popsal, jak proběhla otrava Navalného | E15.cz

EP nestihne schválit dohodu o brexitu

I kdyby se vyjednávačům v Bruselu v následujících hodinách či dnech přece jen podařilo vyjednat dohodu o vztazích Velké Británie s Evropskou unií, zavedení cel, kvót a hraničních kontrol od 1. ledna je zřejmě nevyhnutelné. Zástupci Evropského parlamentu prohlásili, že na prostudování a schválení dokumentu nebudou mít dost času.

Obě strany tvrdí, že se o dohodu chtějí pokoušet do poslední chvíle. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová, londýnský starosta Sadiq Khan a konzervativní poslanec Tobias Ellwood vyzvali premiéra Borise Johnsona, aby požádal EU o prodloužení přechodného období.

Ruský špion přiznal otravu Navalného

Vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj se od agenta ruské tajné služby FSB Konstantina Kudrjavceva údajně dozvěděl, jak byl otráven. Jedovatá látka novičok měla být nastražena do spodního prádla. Špion rovněž naznačil, že FSB skutečně chtěla kritika Kremlu zlikvidovat. První o tom informoval server Bellingcat a CNN.

Kudrjavcev měl doznání učinit omylem v telefonickém rozhovoru s Navalným, který předstíral, že je vysokým činitelem ruské bezpečnostní rady. FSB označila zprávu za podvrh. Její pravdivost popřel i prezident Vladimir Putin. Navalnyj byl otráven v srpnu za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Kreml dlouhodobě odmítá aféru vyšetřit.

Rusko dnes podle agentury TASS oznámilo reciproční rozšíření seznamu představitelů členských zemí Evropské unie, kterým zakázalo vstup na ruské území v odvetě za unijní sankce, přijaté po otravě ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Burzy se propadly kvůli koronaviru

Akciové trhy na úvod nového týdne těžce zasáhly zprávy o šíření nové mutace koronaviru ve Spojeném království. Západoevropské burzy se v reakci na to prudce propadly. Panevropský index STOXX Europe 600 ztratil 2,33 procenta. Britský FTSE 100 oslabil o 1,73 procenta. Německý DAX odepsal 2,82 procenta a francouzský CAC 40 klesl o 2,43 procenta. Podobně reagovali také investoři v USA, které však alespoň povzbudilo dlouho očekávané schválení záchranného balíku na podporu ekonomiky. Index Dow Jones se jako jediný zvýšil o 0,12 procenta. S&P 500 a Nasdaq uzavřely obchodování ve ztrátě.

Apple rozšíří své portfolio

Společnost Apple začne v roce 2024 prodávat samořídicí automobily vlastní výroby, uvedla agentura Reuters. Firma pracuje na projektu vozů bez řidiče posledních šest let a prý se jí podařilo vyvinout unikátní baterie s delší životností, které sníží náklady na energii. Až dosud však nebylo jasné, zda Apple přijde na trh s vlastním produktem, nebo jen prodá technologii zavedené automobilce. Akcie Applu v pondělí vzrostly o 1,24 procenta na 128,23 dolaru za akcii.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW