Blue Origin úspěšně přistál. Jeff Bezos si splnil sen | E15.cz

Čtyři členové posádky, jedenáct minut letu, dvacet let vývoje, sto kilometrů nad zemským povrchem, 3700 kilometrů v hodině a investice jedné miliardy dolarů každý rok. To jsou základní čísla, která se pojí s letem Jeffa Bezose do vesmíru.

Sice nebyl prvním miliardářem, který se podíval do vesmíru na palubě rakety, jejíž vývoj financoval, i tak se ale Jeff Bezos zapsal do historie. Britský miliardář Richard Branson výlet do vesmíru absolvoval devátého června, ale dostal se pouze osmdesát kilometrů nad povrch Země, což je hranice, kterou považují za předěl mezi atmosférou a vesmírem americké úřady.

ŽIVĚ: Jeff Bezos letí do kosmu:

Bezos mířil výše, Zemi si prohlédl z výšky sta kilometrů. Dostal se tak do kosmického prostoru za všeobecně uznávanou vnější hranicí atmosféry. Tou je takzvaná Kármánova hranice, která se nachází ve výšce sto kilometrů nad hladinou světového oceánu.

„Chci se letu zúčastnit, protože je to něco, po čem jsem vždy toužil. Je to dobrodružství. Je to pro mě velká událost,“ uvedl Bezos na Instagramu před startem. Bezos je svými vesmírnými ambicemi znám dlouhou dobu. Právě na ně se chce otec Amazonu soustředit po odchodu z vedení firmy. „Jsem inovátor. To si nejvíce užívám a v tom jsem nejlepší,“ popisuje sám sebe.

„Tvrdit, že Bezosův cíl je dominovat na planetě Zemi, je nepochopením jeho osobnosti. Jeho ambice nejsou svázány gravitačním polem planety,“ napsal přede dvěma lety Franklin Foer pro The Atlantic. V Bezosově ideálním světě by se lidstvo vydalo do hlubin vesmíru – stejně jako loď USS Enterprise v jeho oblíbeném Star Treku – a Země by byla pouze přírodní rezervací, kam by se lidé vraceli na dovolenou.

Teď se ke svému snu opět přiblížil . Let trval jen jedenáct minut, z toho čtyři minuty strávila posádka ve stavu beztíže. Při letu vzhůru raketa New Shepard překročila rychlost 3700 kilometrů v hodině, zhruba trojnásobek rychlosti zvuku.

New Shepard před Bezosovým letem absolvoval patnáct úspěšných zkušebních startů. Let civilních pasažérů v plně automatizované suborbitální raketě bude první svého druhu, sdělil agentuře Reuters analytik Martin Caceres.

Jako vždy v případě Bezose, i jeho účast při letu do vesmíru souvisí z velké části s penězi. „Jedním z hlavních cílů mise New Shepard je ukázat, že suborbitální let je naprosto bezpečný i pro běžného člověka,“ říká Caceres. „S tím, jak se soukromé společnosti snaží vystavět kompletně nový průmysl vesmírné turistiky a s tím, jak zákazníci začínají otvírat peněženky, aby si koupili letenky do raket, někdo musí jít první a Bezos se k tomu odhodlal,“ souhlasí na stránkách magazínu Time Jeffrey Kluger.

Zakladatel Amazonu do svých vesmírných ambicí investuje miliardu dolarů ročně, jak před třemi lety uvedl. Není tak zcela jasné, kolik bude Bezose celkově stát jedenáctiminutový výlet nad atmosféru Země, ale konečná částka se bude zřejmě pohybovat v jednotkách až desítkách miliard dolarů. I tak velká částka se mu však může do budoucna vyplatit.

Vesmírný turismus by měl podle odhadů do deseti let představovat průmysl o objemu tří bilionů dolarů. Elon Musk, Richard Branson i Jeff Bezos si tak neplní jenom sny, ale racionálně vyhodnocují nové trhy, kterých se mohou zmocnit jako první. Už teď mají náskok, který bude těžké dohánět.

Bezos a jeho posádka se na cestu nad zemskou atmosféru vydají v úterý 20. července ve 15.00 středoevropského času. Vysílání začíná už hodinu před plánovaným startem, start lze sledovat například na youtubovém kanálu televize CBSN. Snímky z vnitřku rakety budou zveřejněny až v případě úspěšného přistání.