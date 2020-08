Saúdský princ staví pompézní projekty. Ačkoli zemi čeká krize | E15.cz

Přestože se ekonomika Saúdské Arábie v letošním roce potýká hned se dvěma pohromami – pandemií koronaviru a s ní souvisejícím poklesem ceny ropy – korunní princ Mohamed bin Salmán nekompromisně pokračuje v realizaci svých megalomanských projektů za miliardy dolarů. Největší stát Blízkého východu tak vzhledem k princovým ambicím čeká podle britského deníku Financial Times razantní utahování opasků.

Loni na podzim Saúdská Arábie představila světu svůj rozsáhlý plán, nazvaný Vize 2030. Zdejší vláda se rozhodla investovat do celkem dvanácti gigantických projektů za 100 miliard saúdských rijálů saúdských rijálů – tedy přibližně 27 miliard amerických dolarů –, které mají být dokončeny do roku 2030. Jejich cílem je přitáhnout do země masový turismus a snížit tak ekonomickou závislost Saúdské Arábie na těžbě ropy. Korunní princ Mohamed bin Salmán tehdy počítal s nárůstem zahraničních návštěvníků až na 100 milionů lidí ročně a 10procentním navýšením hrubého domácího produktu.

Jedním z takových projektů je například výstavba největšího zábavního parku na světě. Rekreační centrum Qiddiya, jež vyroste poblíž hlavního města Rijádu, má být s rozlohou 334 čtverečních kilometrů trojnásobně větší než americký Walt Disney World na Floridě.

Saúdové chtějí také vybudovat obří velkoměsto Neom nedaleko Suezského průplavu. Nová futuristická metropole prý bude 33krát rozlehlejší než město New York a má disponovat nejmodernějšími digitálními a komunikačními technologiemi. Podle saúdských developerů v něm bude více robotů než lidských obyvatel. Na internetu je již teď možné zhlédnout řadu působivých videí a fotografií, jak budou okázalé stavby vypadat.

Současná doba nicméně realizaci velikášských projektů vůbec nepřeje. „Saúdská Arábie stojí na prahu nejhorší finanční krize za poslední desítky let,“ píše Financial Times. Rijád se proto nedávno odhodlal k velmi radikálním úsporám. Stát trojnásobně zvýšil DPH z pěti na patnáct procent, snížil benefity státním zaměstnancům, mezi něž patří většina výdělečně činných občanů v zemi, a plánuje ještě další škrty. Výstavba megalomanských měst má však překvapivě stále zelenou. Princ Mohamed prý totiž trvá na jejich dokončení podle původního návrhu.

„Princ je kompletně oddaný této vizi a chce si být jistý, že úplně každý, kdo na projektu pracuje, ví, že jedeme dál a nic nás nezastaví,“ říká Michael Reininger, výkonný ředitel budoucího parku Qiddiya. Saúdská Arábie rovněž nadále čile navazuje spolupráci s mezinárodními korporacemi. Třeba v červenci 2020 podepsali tvůrci projektu Neom pětimiliardový kontrakt s americkou společností Air Products, dodavatelem chemikálií a průmyslových plynů a také se saúdskoarabskou energetickou firmou Acwa Power.

„Kolem velkých projektů vždycky panuje nedůvěra. Ale myslím, že pokroky, které děláme a smlouvy, které uzavíráme, všechny pochybnosti rychle rozptýlí,“ obhajuje své dílo John Pagano, výkonný ředitel Red Sea Development Company, jež má za úkol vybudovat síť luxusních hotelů, rekreačních středisek a letiště na pobřeží Rudého moře.

Navzdory všeobecným obavám, zda se Saúdské Arábii podaří nákladné plány během hospodářské recese dotáhnout do konce a přitáhnout zahraniční investory, odpovědná společnost Public Investment Fund, jíž předsedá samotný princ Mohamed, nadále tvrdí: „Nevěříme, že nynější ekonomické podmínky budou mít významný dopad na náš časový rozvrh.“ Jestli mají pravdu, se dozvíme už brzy. První fáze projektů má být hotová v roce 2023.