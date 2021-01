Šéf britské opozice si už nepřeje zvrátit brexit | E15.cz

Nová dohoda nebude

Lídr britské opozice Keir Starmer v neděli prohlásil, že pokud jeho Labouristická strana zvítězí v příštích parlamentních volbách, nebude se snažit vrátit Spojené království zpět do Evropské unie ani vyjednávat s Bruselem novou obchodní dohodu. To je velké překvapení, neboť labouristé v minulosti prosazovali zachování základních unijních pravidel včetně volného pohybu osob.

Ke změně stanoviska je zřejmě přiměla drtivá porážka v posledních volbách z prosince 2019. Starmer rovněž odmítá druhé skotské referendum o nezávislosti, ačkoli přiznal, že vztahy mezi Anglií a Skotskem nefungují a je třeba je napravit.

Irové obvinili Čecha z praní špinavých peněz

V Irsku byl v pátek zadržen pětačtyřicetiletý český občan s více než milionem eur v hotovosti, tedy přibližně s 26 miliony korun. O víkendu byl obviněn z praní špinavých peněz. Zadržený Čech podle irských médií pobývá v zemi třináct let a pracuje jako řidič kamionu. Nemá však v Irsku stálou adresu a až 80 procent svých výdělků posílá manželce a dceři, které žijí v Česku. Muž je pravděpodobně součástí organizovaného gangu, jenž operuje ve střední části ostrova.

Burzy v prvním týdnu rostly

Ačkoli americké akcie zahájily rok 2021 poklesem, nakonec za celý první obchodní týden v roce posílily a nejsledovanější ukazatele uzavřely na nových rekordech. Pomohlo jim i páteční prohlášení budoucího prezidenta USA Joea Bidena, že po nástupu do Bílého domu prosadí další záchranný balík na podporu ekonomiky, který bude mít hodnotu několika bilionů dolarů. Nezaměstnaní a chudí Američané by měli obdržet jednorázovou podporu dva tisíce dolarů, tedy asi 43 tisíc korun. Index S&P 500 za posledních pět pracovních dnů vyrostl o 1,83 procenta. Dow Jones zpevnil o 1,61 procenta a Nasdaq přidal 2,43 procenta.

Firmy trestají politiky za útok na Kapitol

Řada velkých amerických společností vyjadřuje svůj nesouhlas s útoky příznivců prezidenta Trumpa na washingtonský Kapitol z minulého týdne. Banky Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, ale třeba i hotelový řetězec Marriott oznámily, že dočasně zastavují veškerou finanční podporu republikánským senátorům, kteří zpochybňovali výsledek listopadových voleb. Některé z těchto firem přeruší dotace všem politikům bez výjimky, tedy i Demokratické straně. Stejné kroky v současné době zvažuje také automobilka Ford či ropná korporace ExxonMobil.

