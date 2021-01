McConnell se opřel do Trumpa. Netflix má 200 milionů předplatitelů | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

McConnell obvinil Trumpa

Šéf republikánů v americkém Senátu Mitch McConnell v úterý řekl, že za útok demonstrantů na Kapitol ze 6. ledna může Donald Trump. „Dav byl živen lží. Vyprovokoval jej prezident a další mocní lidé,“ uvedl McConnell, který se po Trumpově dnešním odchodu z funkce stane nejmocnějším republikánem ve Washingtonu. Tak ostře se vůči svému dlouhodobému politickému spojenci nikdy nevyjádřil. Senát by měl v těchto dnech hlasovat o schválení ústavní žaloby na Trumpa. Kdy přesně se tak stane, není zatím jasné. Pokud by impeachment prošel, přišel by Trump o možnost ucházet se o prezidentský úřad znovu a také o některé výhody bývalých hlav Spojených států.

Putin vlastní luxusní palác, tvrdí lidé Navalného

Fond boje s korupcí ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného tvrdí, že prezident Ruské federace Vladimir Putin je majitelem luxusní rezidence na pobřeží Černého moře. Honosné sídlo za sto miliard rublů, tedy asi 29 miliard korun, měli zaplatit ruští oligarchové, například šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin nebo miliardář a majitel investiční společnosti Volga Group Gennadij Timčenko. Mluvčí Kremlu tvrzení popřel. Fond, který své závěry opírá o vlastní vyšetřování, zveřejnil tyto informace na blogu Alexeje Navalného. Ten je mezitím stále zadržován v Moskvě, kam se vrátil v neděli z Berlína, kde se léčil z následků otravy. Ve středu by měl stanout před soudem.

Z trhů a burz

Burzy v USA rostly, evropské oslabily

Americké akcie včera převážně posilovaly. Index S&P 500 se zvýšil o 0,81 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,38 procenta a Nasdaq přidal 1,53 procenta. O téměř dvě procenta se zvedla cena ropy. Dařilo se také zlatu a bitcoinu. Naopak západoevropské trhy oslabily, zřejmě i kvůli prodlužování lockdownů ve většině evropských zemí. Panevropský STOXX Europe 600 odevzdal 0,19 procenta. O 0,24 procenta klesl německý DAX. Francouzský CAC přišel o 0,33 procenta a britský FTSE 100 uzavřel ve ztrátě 0,11 procenta.

Netflix má za sebou nejlepší rok

Streamovací služba Netflix se v úterý pochlubila zprávou, že v prosinci poprvé prolomila hranici 200 milionů předplatitelů. V závěrečném čtvrtletí loňského roku nalákala 8,5 milionu nových zákazníků, což je výrazně více, než sama očekávala. Americká společnost má za sebou vůbec nejúspěšnější rok ve své historii a podle vyjádření zástupců firmy si už nemusí půjčovat peníze na rozšiřování vlastního impéria. Akcie Netflixu včera po běžných obchodních hodinách prudce vzrostly o 12,3 procenta na 563,49 dolaru za akcii.

Video dne

President Trump: "Thank you and farewell." pic.twitter.com/qDXedlIMTQ — The Hill (@thehill) January 19, 2021

„Děkuji a sbohem!“ S funkcí prezidenta Spojených států se dnes loučí republikán Donald Trump.

