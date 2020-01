Senátoři rozhodnou o Trumpově osudu | E15.cz

„Je to drzý a nezákonný pokus zvrátit výsledky voleb z roku 2016 a zasahovat do hlasování v roce 2020 pouhé měsíce před ním,“ ozvali se před procesem Trumpovi právníci. Demokraté naopak tvrdí, že je nutné republikánského prezidenta sesadit v zájmu ochrany demokratických hodnot a bezpečnosti země.

Demokraté mají malou šanci

Trump čelí podezření, že se pro sebe prostřednictvím ukrajinských činitelů snažil získat výhodu do listopadových voleb. Údajně zadržoval zemi finanční pomoc na bezpečnostní účely, aby Kyjev přinutil ke stíhání syna svého politického rivala Joea Bidena. Následně měl mařit vyšetřování kauzy, když svým spolupracovníkům zakázal účast na slyšeních v Kongresu. Šéf Bílého domu nařčení odmítá a považuje je za hon na čarodějnice.

Aby žaloba prošla, je ve stočlenném Senátu potřeba dvoutřetinové většiny, tedy 67 hlasů. Republikáni mají v horní komoře Kongresu 53 křesel a je nepravděpodobné, že by podpořili druhý tábor. „Vážně si myslím, že o verdiktu bylo rozhodnuto. Myslím si, že pro impeachment nebude hlasovat jediný republikán,“ řekl podle webu The Hill Trumpův spojenec ze Senátu Rand Paul.

Boj o svědky a důkazy

Zatím není jasné, jak se bude procedura vyvíjet. Senátoři by mohli zamítnout žalobu ihned, ale to se nezdá pravděpodobné. „Obvinění jsou závažná a zaslouží si být projednána s argumenty pro a proti,“ uvedl republikánský senátor a někdejší prezidentský kandidát Mitt Romney. Dosud se také neví, zda republikáni umožní předvolat a vyslechnout svědky. Někteří důrazně apelovali na kolegy, aby to nedovolili.

Demokraté proto své rivaly obviňují z toho, že plánují zkrácený a nespravedlivý proces. Rádi by dosáhli nejen svědeckých výpovědí, chtějí také získat nové dokumenty, které Bílý dům zatím odmítal poskytnout. „Každý chápe, že spravedlivý proces zahrnuje důkazy,“ uvedl podle listu The New York Times senátor Richard Durbin.

Ve volebním roce bude zajímavé sledovat, jaký dopad bude mít proces na prezidentovu popularitu. Podle aktuálního průzkumu agentury Gallup schvaluje Trumpovu práci 44 procent Američanů. To je o pět procentních bodů více než v září, kdy naplno vypukl skandál kolem Ukrajiny.