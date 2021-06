KLDR čelí nedostatku potravin. Polský HalfPrice míří do Česka | E15.cz

Severokorejci nemají co jíst, přiznal Kim

Vůdce Severní Koreje Kim Čong-un na včerejším sjezdu vládnoucí Korejské strany práce připustil, že jeho země čelí nedostatku potravin. Severokorejští zemědělci nebyli schopni splnit své cíle kvůli povodním, jež loni zasáhly KLDR. Severní Korea také uzavřela své hranice, aby zamezila šíření koronaviru. V důsledku toho byl omezen její obchod s Čínou, která je pro KLDR hlavním dodavatelem jídla, hnojiv a paliva. Kilogram banánů se podle severokorejských zdrojů v zemi nyní prodává za 45 dolarů, tedy skoro tisíc korun. To je ve státě, kde roční HDP na hlavu činí jen asi 1300 dolarů skutečně hodně. Kim na stranickém zasedání také varoval, že Pchjongjang by se měl připravit na konfrontaci s USA.

EU vyšetřuje Maďarsko kvůli kontroverznímu zákonu

Orgány Evropské unie budou vyšetřovat nedávné rozhodnutí maďarského parlamentu. Ten v úterý schválil zákon, který zakazuje šířit mezi lidmi mladšími osmnácti let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Novela tak vlastně znemožňuje provádět na školách jakoukoliv osvětu týkající se sexuálních menšin. Zákon navrhla konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Eurokomisaři nyní podrobí normu důkladnému přezkoumání. Pokud shledají, že Maďarsko porušuje demokratické hodnoty, stát může přijít o peníze z evropských fondů.

Akcie uzavřely smíšeně, zlevnila ropa i bitcoin

Akciové indexy v USA se ve čtvrtek na směru neshodly. Dařilo se hlavně technologiím. Nasdaq Composite vyrostl o 0,87 procenta. Dow Jones naopak o 0,62 procenta oslabil a širší S&P 500 skončil ve ztrátě 0,04 procenta. Výrazně zlevnila ropa, zlato i nejsledovanější kryptoměny. Smíšeně uzavřely včerejší obchodování také trhy v západní Evropě. Posílila německá a francouzská burza o 0,11, respektive 0,2 procenta. Britský benchmark FTSE 100 se však o téměř půl procenta snížil a 0,12 procenta odevzdal rovněž celoevropský ukazatel STOXX Europe 600.

HalfPrice bude od září působit i v Praze

Polský maloobchodní řetězec HalfPrice, který patří do skupiny CCC, vstupuje na český trh. První prodejnu otevře koncem září v pražské Galerii Harfa, oznámila firma ve čtvrtek v tiskové zprávě. HalfPrice prodává levné oděvy, obuv, kosmetiku nebo hračky. Do konce letošního roku chce expandovat také do Rakouska a Maďarska a zprovoznit tak v Evropě celkem 65 obchodů. Společnost se v současné době poohlíží v Česku po nových zaměstnancích. Vlastník podniku skupina CCC je největším prodejcem obuvi ve střední Evropě a působí ve 29 zemích. Její tržby se pohybují kolem třiceti miliard korun ročně.

