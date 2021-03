Severní Korea poprvé otestovala Bidenovu trpělivost | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

KLDR odpálila dvě rakety, Biden je v klidu

Severní Korea o víkendu uskutečnila první test svého vojenského arzenálu od chvíle, kdy do úřadu prezidenta USA nastoupil Joe Biden, napsala dnes ráno americká CNN. Severokorejská válečná loď odpálila dvě řízené rakety krátkého doletu do Žlutého moře. Stalo se tak jenom pár dní poté, co Pchjongjang kritizoval Spojené státy a Jižní Koreu za uskutečnění společného vojenského cvičení. Biden však incident za provokaci nepovažuje a okomentoval jej pouze slovy „byznys jako obvykle“. Jeho kabinet se nadále snaží navázat s KLDR kontakt, zatím ovšem bez odezvy.

Británie rozšíří těžbu ropy v Severním moři

Britská vláda ve středu oznámila, že plánuje rozšířit těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři, informuje BBC. Rozhodnutí rozčílilo tamní ochránce životního prostředí. Britové podle nich ze sebe dělají hlupáky. Země se totiž zavázala zbavit se v příštích letech závislosti na fosilních palivech a do roku 2030 chce snížit své emise skleníkových plynů o 50 procent. Letos v listopadu bude hostit klimatický summit OSN. Ekologové také poukazují na příklad Dánska, které se na konci loňského roku rozhodlo těžbu v Severním moři omezit. Ministři nicméně kritiku odmítli. Jedná se prý o součást dlouhodobé strategie, v jejímž rámci stát přejde na čistší zdroje energie.

Z trhů a burz

Akcie se snížily, výjimkou bylo Německo

Akciovým trhům ve Spojených státech se během úterý nedařilo. Investory zřejmě vyděsilo možné zvýšení daní, kterým chce prezident Joe Biden financovat další záchranný balíček v hodnotě tří bilionů dolarů. Dow Jonesův index se snížil o 0,94 procenta. S&P 500 odevzdal 0,76 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 1,12 procenta. O sedm procent prudce klesla cena ropy. K růstu se naopak vrátil bitcoin. Evropské burzy rovněž uzavřely včerejší obchodování převážně v mínusu kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru. Výjimkou byl pouze německý benchmark DAX, který se mírně zvedl o 0,03 procenta.

Čínská Tesla se jmenuje Zeekr

Největší čínský výrobce automobilů Geely, který vlastní také evropské automobilky Volvo a Lotus, v úterý představil svoji novou značku Zeekr. Nová firma se má zaměřit čistě na vývoj elektromobilů a Geely věří, že díky obrovské domácí poptávce po elektrických vozech by Zeekr mohl brzy předběhnout v počtu prodejů i americkou Teslu. Výrobu značka zahájí již ve třetím čtvrtletí letošního roku. Akcie Geely přesto v tuto chvíli na hongkongské burze strmě padají o téměř 13 procent. Momentálně se obchodují za 19,66 hongkongského dolaru.

Tweet dne

Stane se dnes