Severovýchod USA zasáhla sněhová bouře. McDonald’s testuje nový burger na seveřanech | E15.cz

New York pod sněhem

Severovýchod Spojených států včera zasáhla mohutná sněhová bouře, kvůli které musela být zrušena většina leteckých spojů. V New Yorku zatím napadlo asi 39 centimetrů sněhu a během dneška by mohlo připadnout dalších dvacet, což by znamenalo vůbec největší sněhovou kalamitu v dějinách města. Nepříznivé počasí zkomplikovalo také pozemní dopravu. Jsou zastavené vlaky a řada silnic je neprůjezdná. V několika lokalitách muselo být přerušeno očkování proti koronaviru. Bouře postihla i Filadelfii, New Jersey a Washington. Americké úřady rovněž varují před hrozícími povodněmi.

Čech ve Skotsku se přiznal k praní špinavých peněz

Před soudem ve skotském Glasgow stanul v pondělí český občan. Dvaačtyřicetiletý Lukáš Pokorný se přiznal k praní špinavých peněz. Muž byl zadržen loni v listopadu na glasgowském letišti, když převážel do Dubaje v zavazadlech 860 tisíc liber, tedy přes 25 milionů korun, v hotovosti. Pokorný tehdy nebyl schopen vysvětlit, odkud peníze pocházejí. Podle skotské policie se jedná o výdělky z organizovaného zločinu. Čech zatím zůstává ve vazbě. Soud by měl o jeho trestu rozhodnout příští měsíc.

Stříbrná jízda

Burzy zahájily první únorový týden prudkým růstem. Dařilo se ropným a technologickým gigantům. Raketově narostla cena stříbra, která se zvýšila o téměř osm procent a na chvíli se dostala na nejvyšší hodnotu za posledních devět let, když přeskočila hranici třicet dolarů za trojskou unci. Jednalo se o další případ koordinovaných spekulací uživatelů sociální sítě Reddit. Index S&P 500 zpevnil o 1,61 procenta. Dow Jones si připsal 0,76 procenta a Nasdaq 2,55 procenta. Optimističtí byli také investoři v Evropě. Index STOXX Europe 600 se zvedl o 1,24 procenta. Britský FTSE 100 posílil o 0,92 procenta. O více než jedno procento vyrostl i německý DAX a francouzský CAC 40.

Švédi a Dánové chutnají McPlant burger

Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald’s začal během ledna poprvé v tichosti prodávat svůj McPlant burger ve vybraných restauracích v Dánsku a Švédsku. Snaží se tak otestovat zájem zákazníků, než produkt nabídne na ostatních trzích. Píše o tom agentura Bloomberg. McPlant je burger, vyrobený z hrachu a rýžového proteinu. McDonald’s na jeho vývoji spolupracoval s firmou Beyond Meat a chce ho nabízet jako vegetariánskou alternativu ke svým klasickým masovým produktům. Testování ve Švédsku skončí v polovině března a v Dánsku v dubnu.

The pound is winning the hearts and minds of fund managers and forecasters as the U.K. steps up its coronavirus vaccinations https://t.co/V8bibHD4Gm