Síkela jednal v Davosu se Saúdy o byznysu. EU podpoří čisté technologie | E15.cz

Ve švýcarském Davosu pokračuje až do pátku Světové ekonomické fórum (WEF), každoroční schůzka předních mezinárodních politiků, ekonomů a šéfů velkých firem. Letošní ročník provázejí chmurné předpovědi globálního hospodářského růstu. Jeho pokles nyní předpovídá 73 procent ze 4410 generálních ředitelů ve 105 zemích, kteří se zúčastnili průzkumu Global CEO Survey poradenské společnosti PwC. Je to nejpesimističtější výsledek za posledních dvanáct let.