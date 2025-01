Bratislava se odmítá smířit s tím, že Ukrajina na začátku roku utnula tranzit plynu přes své území. Premiér Robert Fico vyzýval prezidenta sousední země Volodymyra Zelenského k jednání, nedohodli se ale zatím ani na místě setkání. Slovensko se za současných okolností stále více sbližuje s Ruskem. Fica na cestě do Moskvy následovala skupina poslanců včetně místopředsedy parlamentu Andreje Danka. Pomoc s plynovou záležitostí zároveň Bratislavě přislíbila italská premiérka Giorgia Meloniová. Odstavením dodávek trpí i Podněstří, které by se mohlo znovu sjednotit s Moldavskem.

Fico na začátku týdne opět tlačil Zelenského k tomu, aby si rozmyslel ukončení přepravy ruské suroviny do Evropy. „Vaše rozhodnutí zastavit tranzit plynu přes Ukrajinu směrem na Slovensko a k dalším odběratelům způsobuje samotné Ukrajině, Slovensku a zvlášť Evropské unii rozsáhlé škody,“ napsal Fico v otevřeném dopise prezidentovi. Vytýká mu, že Bratislava tímto krokem ztrácí zhruba 500 milionů eur ročně a EU tak přichází o svou konkurenceschopnost. Šéf slovenské vlády Zelenského pozval na jednání nedaleko ukrajinských hranic.

Danko v Moskvě vychválil ekonomický rozvoj

„OK. Přijeď v pátek do Kyjeva,“ odpověděl vzápětí ukrajinský prezident na sociální síti X. Místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar, který se rovněž účastní cesty do Moskvy ale ruské státní agentuře TASS řekl, že Fico nikam nepojede. Uvedl, že Zelenského reakci považuje za nestátnickou. Hlavní důvod je však podle něj bezpečnostní.

Do ukrajinské metropole přitom od začátku války dorazila celá řada západních politiků, včetně představitelů české vlády. Naproti tomu Ficova předvánoční cesta do Kremlu byla poměrně ojedinělá, před ním se tam od začátku války vydali pouze maďarský premiér Viktor Orbán a bývalý rakouský kancléř Karl Nehammer.

A provýchodní rozkvět diplomacie na nejvyšší úrovni pokračuje. Danko a Gašpar se v Moskvě setkali s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Hovořili spolu nejen o ruských energetických dodávkách do Evropy. Lavrov údajně Slovákům vysvětloval, proč Putin napadl Ukrajinu a bavili se o mírovém jednání. „Nemají důvěryhodného partnera, s nímž by mohlo takovou dohodu uzavřít,“ tlumočil Gašpar Lavrovovy postoje.

Danko na místě pochválil ruskou ekonomiku a pokrok v potravinové soběstačnosti v době, kdy se hovoří o tom, že země se noří do stále hlubších hospodářských potíží. „Vyjadřuji respekt k tomu, co Ruská federace pod vedením pana prezidenta Putina dokázala,“ řekl Danko médiím.

Slovenská pozice chce odvolat vládu

O tom, že Fico stále věří tomu, že mu tato taktika přinese úspěch svědčí i to, že Bratislava zatím nereagovala na českou nabídku přepravních a zásobníkových kapacit plynu. Spoléhá se zatím na dodávky ruské suroviny přes Maďarsko. Zelenskyj přitom tvrdí, že slovenský premiér učinil chybu, když vsadil na Moskvu, místo na Evropu a zdravý rozum. „Bylo očividnou chybou Fica, když věřil, že jeho temné plány s Moskvou budou fungovat donekonečna,“ uvedl ke snaze Bratislavy vyřešit plynovou záležitost v Kremlu.

Slovenská vláda kvůli tomu čelí kritice řady představitelů unijních zemí a rostou jí problémy i doma. Tisíce lidí v pátek v Bratislavě a dalších městech protestovaly za proevropské směřování země. Představitelé opozice se pokoušejí vyvolat pád kabinetu a snaží se otevřít v parlamentu mimořádnou schůzku o zahraničněpolitické orientaci Slovenska.

„Namísto toho, aby byl v naší vlasti a věnoval se řešení problémů, které trápí lidi, léta po světě, klaní si diktátorům, užívá si luxus ve Vietnamu, uráží naše sousedy a partnery a rezignoval na vládnutí, které se má dít na Slovensku,“ řekl na adresu Fica s narážkou na jeho vánoční dovolenou ve Vietnamu lídr opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

Slovenský prezident Peter Pellegrini řešil plynovou záležitost s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou.|Profimedia

Fico ale hledá v ukrajinské záležitosti spojence i na Západě. Eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen minulý týden na sociálních sítích uvedl, že měl se slovenským premiérem dobrou diskusi o energetické situaci. Oznámil, že se dohodli na zřízení pracovní skupiny, která bude zjišťovat, jak může EU Bratislavě pomoci.

Podporu vyjádřila Slovensku i Meloniová, se kterou jednal prezident Peter Pellegrini. „Je v intenzivním kontaktu i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a může se se svým diplomatickým úsilím pokusit nám v tomto pomoct, ale samozřejmě nikdo negarantuje možný výsledek,“ podotkl Pellegrini s tím, že se Melloniová sama nabídla.

Rusko tlačí na Ukrajinu i přes Podněstří

Energetická krize v Podněstří|Profimedia

Bratislava může sázet i na to, že se Ukrajina dostane pod velký tlak kvůli situaci v Podněstří. Separatistické území Moldavska, které nemá Kišiněv fakticky pod kontrolou rovněž přišlo na začátku roku o dodávky plynu. Gazprom uvedl, že je ukončuje kvůli nezaplacenému dluhu, ale situace nejspíš souvisí se zastavením ukrajinského tranzitu.

Rusko by přitom i do Moldavska mohlo dodávat surovinu skrze plynovod TurkStream vedoucí přes Černé moře do Turecka a na Balkán. Kišiněv neúspěšně nabízel Tiraspolu i zajištění dodávek odjinud. Zelenskyj zase uvedl, že Ukrajina může do oblasti dodat uhlí.

Odborníci se ale domnívají, že Moskvě jde o to způsobit v Podněstří humanitární krizi a tím přimět Kyjev k obnově přepravy. V oblasti byly uzavřené některé továrny, další přešly na noční výrobu. Výpadky elektrického proudu trvají několik hodin denně a situace by se mohla ještě zdramatizovat příští měsíc.

Už se však také spekuluje o tom, že by energetická krize mohla vyústit v ekonomický kolaps regionu a jeho následnému sblížení s Moldavskem. Někteří experti ovšem varují, že se tento vývoj Kreml rozhodně pokusí zhatit. „V Moldavské republice je příliš mnoho sil a aktérů, s jejichž pomocí se Ruská federace pokusí zabránit možnému úsilí o znovusjednocení země a reintegraci Podněstří,“ řekl The Kyiv Independent Ion Manole z moldavského think-tanku Promo-LEX.