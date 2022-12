Slovenská vláda balancuje na pokraji pádu. Matovič nabízí demisi | E15.cz

Téměř tři roky od voleb, po kterých byl od moci odstaven Směr Roberta Fica, vláda složená ze stran Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), Za lidi a Jsme rodina je na hranici klinické smrti. Ve slovenském parlamentu je aktuálně většina poslanců připravena hlasovat pro nedůvěru vládě, premiér Heger proto zvažuje, že by jeho kabinet ještě předtím podal demisi. Ve hře je také dohoda s nezařazenými poslanci na termínu předčasných voleb. A ministr financí Igor Matovič nabídl svou demisi, pokud by to vládě mělo umožnit přežití.

Ještě minulý týden nebylo zřejmé, zda opozice sežene dostatek hlasů ke svržení vlády, na začátku týdne ovšem vyšlo najevo, že pro odstoupení vlády jsou i nezařazení poslanci, u kterých dosud nebyl jasný jejich názor.

Klíčové byly hlasy nezařazených poslanců Jána Krošláka, Martina Borguly a Slavěny Vorobelové, která se do parlamentu dostala jako náhradnice za Mariána Kotlebu. Toho soud odsoudil za extremismus. Právě hlasy trojice poslanců jsou pro hlasování o nedůvěře klíčové, s nimi má opozice většinu 76 ze 150 poslanců.

Hlasování o nedůvěře vlády iniciovala strana Svoboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka, která přitom ještě na konci srpna byla součástí vládnoucí koalice. Nicméně poté z vlády odešla, a to zejména kvůli sporům lídra SaS s ministrem financí Igorem Matovičem, který šéfuje nejsilnějšímu hnutí v parlamentu OLaNO. Sulík dal vládě v létě ultimátum: buď odejde Matovič z vlády, nebo SaS opustí koalici a vyvolá hlasování o nedůvěře.

Pro nedůvěru vládě jsou připraveni hlasovat i zbývající opoziční poslanci ze stran Směr, Hlas, Republika, Lidové strany naše Slovensko (LSNS), Progresivní Slovensko a nezařazení poslanci kolem Tomáše Taraby. Původně měl slovenský parlament hlasovat o nedůvěře vládě v úterý, koalici se ovšem podařilo prosadit odložení o dva dny. Hlasování je nyní naplánované na čtvrteční pátou hodinu.

V mezidobí se ve slovenských médiích objevila informace, že Eduard Heger kvůli možnosti vyslovení nedůvěry, po kterém by pravomoci jeho vlády byly značně oslabené, zvažuje podání demise. V takovém případě by záleželo na tom, jak by postupovala prezidentka Zuzana Čaputová, která by mohla v krátkém čase pověřit nového premiéra sestavením další vlády.

Zatím existují možnosti, které by teoreticky mohly vládu udržet, minimálně dočasně, u moci. První variantou je, že se vláda rekonstruuje a odejdou z ní ministři, kteří jsou pro některé opoziční poslance problémoví. Jde zejména o Igora Matoviče, ale také o ministra vnitra Romana Mikulce a ministra spravedlnosti Viliama Karase.

Právě tato možnost se v posledních hodinách zdá nejpravděpodobnější, Igor Matovič ve čtvrtek dopoledne uvedl, že nabídl Richardu Sulíkovi (SaS) demisi. „Povalení vlády v této chvíli způsobí totální chaos, neschválený státní rozpočet bude moci za utrpení lidí a mimořádné ekonomické škody státu,“ zdůvodnil Matovič svůj krok. Výměnou za to chce po SaS, aby strana stáhla návrh na vyslovení nedůvěry a podpořila státní rozpočet.

Další variantou je změna ústavy a shoda na termínu předčasných voleb. Tato varianta není zcela nereálná, zatím to ale vypadá, že koalice by byla ochotná přistoupit na termín v září příštího roku, opozice by souhlasila s termínem v květnu. Podle posledních informací slovenských médií ovšem na žádné z variant prozatím nepanuje většinová shoda.

Slovenská vláda, která se zformovala po volbách v roce 2020, bylo od začátku značně nestabilní. Po celou dobu její existence ji provázely vnitrokoaliční spory, zejména mezi původním premiérem a nynějším ministrem financí Igorem Matovičem a bývalým ministrem hospodářství Richardem Sulíkem (SaS). Po prvním roce vlády SaS dotlačila Matoviče k odchodu z postu premiéra, který si vyměnil pozici s Eduardem Hegerem.

Strany, které tvořily od začátku roku 2020 vládní koalici, byly značné rozdílné a spojovalo je zejména vymezení vůči Robertovi Ficovi a jeho straně Směr. Ta byla dominantní silou slovenské politiky od roku 2006, kdy poprvé usedla ve vládě. Situace se začala měnit v roce 2018, kdy byl na objednávku zavražděn novinář serveru Aktuality.sk Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová.

Výsledkem byl odchod Roberta Fica z postu premiéra a ministra vnitra Roberta Kaliňáka a výrazný propad podpory strany Směr. Tu následně ve volbách v roce 2020 porazilo hnutí OLaNO, když vyhrálo volby se ziskem 25 procent hlasů. Nicméně po sporech současné vlády se preference Slováků změnily, v současné době vede v průzkumech s téměř dvaceti procenty strana Hlas, což je strana bývalého premiéra za Směr Petra Pellegriniho, druhý v pořadí je právě Směr s 15 procenty. Vládní strany (OLaNO, Jsme rodina a Za lidi) by ve volbách v prosinci získaly 17 procent hlasů, ve volbách 2020 přitom získaly celkově 39 procent.

Není to první vláda, jejíž součástí v průběhu času byli Robert Sulík a Igor Matovič a jež předčasně skončí. Podobně totiž skončila také vláda Ivety Radičové v roce 2011, jelikož Sulíkova tehdy nová strana SaS nesouhlasila s tzv. Eurovalem, tedy společným ručením za řecké dluhy, a nehlasovala proto pro důvěru vládě. Na dalších osm let se pak k vládě dostal právě Robert Fico.