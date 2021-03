Slovenská vládní krize trvá, čínská ekonomika výrazně oživuje | E15.cz

Top události

Remišová je skeptická ohledně řešení krize

Rezignace slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího neukončila vládní krize, kterou vyvolala nedůvěra koaličních partnerů ke krokům premiéra a lídra hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče. Vicepremiérka Veronika Remišová ze strany Za lidi vidí v současnosti jen dvě řešení.

Navrhuje odchod Matoviče i lídra Svobody a Solidarity (SaS) Richarda Sulíka z vlády nebo předčasné volby. "V koalici jsme jednali desítky hodin a momentálně je konflikt mezi Matovičem a Sulíkem takový, že vidím jen tato dvě řešení," uvedla. Premiérovi podle aktuálního průzkumu nedůvěřují čtyři z pěti Slováků. Obyčejní lidé se za svůj díl na krizi omluvili a uvedli, že jsou proti novému hlasování. Jejich poslanecký klub má dnes jednat o tom, jak zachovat funkčnost parlamentu.

Rozdělenost USA ztěžuje boj s koronavirem

Odborníci se obávají, že americký vakcinační plán může ohrozit neochota republikánů nechat se očkovat. Podle aktuálního průzkumu 41 procent příznivců GOP neplánuje využít možnosti nechat si píchnout ani jednou ze schválených vakcín. Mezi demokraty je to jen 11 procent tázaných. Nechuť k očkování je obzvlášť silná u republikány podporujících mužů a regionálně ve státech na jihovýchodě a severozápadě země.

Prominentní americký epidemiolog Anthony Fauci věří, že situaci by mohl zvrátit exprezident Donald Trump výzvou ke svým příznivcům. "Přál bych si, aby to udělal. Má neuvěřitelný vliv na lidi republikánské straně. Opravdu by to zcela změnilo situaci," podotkl Fauci, podle něhož je k návratu do normálu nutné naočkovat 70-80 procent populace. Zatím dostala aspoň první dávku zhruba pětina amerického obyvatelstva.

Z trhů a burz

Čínské ekonomické oživení

Průmyslová výroba v Číně se v lednu a v únoru zvýšila meziročně o 35,1 procenta po růstu o 7,3 procenta v prosinci. Tempo růstu bylo vyšší než čekali analytici díky silnému výkonu zpracovatelského sektoru. Podle agentury Bloomberg čísla ukazují, že čínská ekonomika výrazně oživuje, přičemž analytici předpokládali zvýšení výroby o třicet procent. Vysoké číslo je způsobeno částečně zkreslením kvůli loňskému masivnímu poklesu, nicméně oživení je i tak silné a ve srovnání s prvními dvěma měsíci v roce 2019, tedy před pandemií, výroba stoupla o 16,9 procenta.

Startupový král

Společnost Stripe, která primárně nabízí software pro zpracování plateb a aplikační programovací rozhraní pro webové stránky elektronického obchodování a mobilní aplikace, se stala nejcennějším americkým startupem. Za poslední rok se její hodnota ztrojnásobila na hodnotu 95 miliard dolarů. Ve svém posledním prohlášení startup uvedl, že získal ke svým finančním prostředkům dalších 600 milionů dolarů.

Britové mají velký zájem o nákup domů

V Británii rostou poptávka a ceny nemovitostí, uvádí Bloomberg. Zájem o nové bydlení zvedá daňová úleva na nákup i lockdownové zjištění mnohých domácností, že potřebují větší prostor. Oproti loňskému březnu se počet potenciálních kupců, dotazujících se na každou nemovitost, zvedl o 34 procent.

Průměrná cena šla v porovnání s únorem nahoru o 0,8 procenta na 321 tisíc liber (přibližně 9,8 milionu) a je téměř o tři procenta vyšší než loni. Velkým problémem začíná být nedostatečná nabídka. "Čelíme vážnému nedostatku domů k prodeji," uvedl Tim Bannister z realitní společnosti Rightmove.

Tweet dne

CDU Angely Merkelové dostala výprask u uren ve dvou regionálních volbách. Dříve nemyslitelné už nezní šíleně: Může éra po Merkelové začít vládou bez účasti CDU?

Novinářka Deutsche Welle Michaela Kuefnerová se táže, zda neúspěch křesťanských demokratů v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci znamená, že příští koalici budou sestavovat Zelení a to bez účasti CDU.

