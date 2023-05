Slovensko bude mít poprvé v historii úřednickou vládu, povede ji ekonom Ódor | e15.cz

Slovensko bude mít úřednickou vládu v čele s dosavadním viceguvernérem slovenské centrální banky (NBS) Ľudovítem Ódorem, která zemi dovede do zářijových předčasných voleb. Oznámila to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová několik hodin poté, co dosluhující slovenský premiér Eduard Heger dal svou funkci k dispozici. Zdůvodnil to tím, že Čaputová nepřijala jeho návrhy na řešení situace po ohlášené rezignaci dvou ministrů z uplynulých dnů.