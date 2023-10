Slovenský exprezident Kiska byl uznán vinným z daňového podvodu | e15.cz

Slovenský soud prvního stupně vyměřil exprezidentovi Andreji Kiskovi za daňový podvod trest dva roky vězení, který odložil na zkušební dobu tří let. Současně mu uložil pokutu 15 tisíc eur (368 tisíc korun) a na šest let zakázal vykonávat funkci statutárního zástupce obchodních společností. Obhájce slovenského exprezidenta se proti verdiktu odvolal. Také druhý obžalovaný Eduard Kučkovský vyvázl s podmínkou v kauze, která se týká nadměrných daňových odpočtů Kiskovy rodinné firmy KTAG v souvislosti s účtováním nákladů na Kiskovu předvolební prezidentskou kampaň. Oběma obžalovaným, kteří byli jednateli KTAG, hrozilo až 12 let vězení.