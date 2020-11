Apple vsadil do počítačů čip z mobilu. A je až překvapivě mocný | E15.cz

Počítače Apple byly po dlouhá léta spjaty se společností Intel, která jim dodávala procesory. Jenže Apple chce být samostatný a nezávislý, proto udělal zásadní rozhodnutí v přechodu na jejich zcela jinou architekturu a zároveň změnil dodavatele. Tím se stal on sám. Má tak plnou vládu nad tím, jakým směrem se jeho počítače budou ubírat. A vypadá to, že v tom má poměrně jasno.

Jeden čip vládne všem

Na první pohled to tak vypadat nemusí, na ten druhý už ale ano. Apple už své tablety iPad prezentoval jako plnohodnotné počítače s vlastními čipy. Nejnovější generaci iPadu Air pak osadil čipem Apple A14 Bionic, který, kdyby nic, je unikátní alespoň svým 5nm výrobním procesem. A stejný čip dostaly i iPhony 12. A ze stejného čipu vychází i ten použitý u nových MacBooků Air, Pro a Macu mini.

Apple je tak první společností, která čip s nejmodernějším výrobním procesem protlačila nejen do tabletů a telefonů, ale právě i do počítačů. Mnozí by mohli namítnout, že čip z mobilního telefonu přece nemůže utáhnout počítač. Apple by suše konstatoval, že může. A není důvod mu v tom nevěřit. Jeho čísla (i když zatím jen čísla) hovoří jasně. Navíc osazení celé řady produktů má nesporné výhody.

Jednu a tutéž aplikaci totiž spustíte nejen na svém iPhonu v MHD, ale i na počítači Mac v kanceláři a na iPadu v pohodlí svého obývacího pokoje. Vývojáři by proto neměli dělat nic moc navíc. Teoreticky. Jak to bude vypadat reálně, se dozvíme až po 18. listopadu, kdy jdou všechny novinky do prodeje (předobjednat je lze již dnes). Kdyby nic, Apple má všechny své tituly již odladěné. Samozřejmě se najdou i nevýhody. Zpočátku se tak bude jednat zejména o méně dostupných titulů, i když je zde technologie Rosetta 2, která by to měla zčásti řešit.

Majitelé stávajících strojů s procesorem Intel však nemusejí věšet hlavu. Společnost se dušuje jejich plnou podporou po několik následujících let, a to samozřejmě po softwarové stránce, kdy pro ně budou vycházet aktualizace operačních systémů a aplikací. Kompletně chce své portfolio počítačů převést do dvou let.

Nejzásadnějších 50 minut

Listopadová Keynote patřila k těm nejkratším v novodobé historii společnosti. Za 50 minut byla odhalena nejen podoba tří nových počítačů společnosti, ale samozřejmě byly v předtočeném záznamu i patřičně vychváleny všechny vlastnosti nového čipu Apple M1. Vše samozřejmě zahajoval a končil CEO společnosti Tim Cook, přičemž v interiéru Apple Parku se vystřídalo množství aktérů, kdy si každý řekl něco k tomu svému „písečku“.

Kromě pár výjimek jsme tak opět viděli tváře, které dosud nedostaly prostor. A nakonec jsme se shledali s jednou, která má status legendy. Apple si totiž dovolil vtípek v podobě narážky na jeho sérii reklam Get a Mac, která byla vysílána v letech 2006 až 2009. Herec John Hodgman se zde tak opět převtělil do těžkopádného PC a snažil se srovnat s novými stroji Applu. To však ne příliš elegantně.

I když samozřejmě není samotné srovnání příliš namístě, je fajn, že Applu nechybí smysl pro humor a že se od své historie nedistancuje. A když, tak jen „sociálně“. V závěrečných titulcích jsme byli informováni o tom, že při natáčení byli všichni účastníci od sebe v dostatečné vzdálenosti, vzájemně se nepotkávali, pokud to nebylo nutné, a bylo dbáno na maximální hygienická opatření. Kdyby ve videu vystupovala zvířata, určitě bychom byli informováni o tom, že se jim během natáčení nic nestalo.

MacBook Air a MacBook Pro

Vůbec prvním počítačem s čipem Apple M1 byl MacBook Air. Na první pohled ho ale od jeho předchůdce z letošního roku nepoznáte. Šasi ve třech barevných provedeních zůstalo (vesmírně šedá, zlatá, stříbrná), zůstaly i stejné proporce. Drobného vylepšení doznal displej, který je stále 13,3", stále s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, avšak má široký barevný gamut P3, který mu zajišťuje o 25 procent více barev než sRGB.

A i když má FaceTime kamera pořád mrzkých 720p, nabídne čistší a ostřejší obraz, kdy je ve stínech a světlých místech vidět víc detailů. Přítomna je i detekce obličeje pomocí Neural Enginu, který lépe nastavuje rovnováhu bílé a stupně expozice pro přirozenější podání odstínů pleti. A víte proč? Protože i to má na svědomí čip M1.

MacBook Air (označovaný jako M1, 2020) má až 3,5× rychlejší CPU a až 5× rychlejší GPU. Strojové učení zvládá až 9× rychleji. Vše ve srovnání s předchozí generací. Nasnadě je i srovnání výdrže. Udávaná výdrž novinky je totiž 18 hodin, což je o 6 hodin více, než zvládl předchůdce. Už 12" MacBook, který Apple představil v roce 2015 a aktuálně už jej neprodává, obsahoval pasivní chlazení a Air jde v jeho šlépějích.

Neobsahuje tak žádný větrák a nevděčí za to nikomu ani ničemu jinému než kouzelně efektivnímu čipu M1. Teplo generované počítačem odvádí pasivní hliníkový chladič skrze šasi stroje ze stejného materiálu. Ať už jej tedy zatížíte jakkoli, nevydá prostě ani hlásku. Konfigurace s čipem Apple M1 s 8jádrovým CPU, 7jádrovým GPU, 8GB RAM a 256GB úložištěm začíná na částce 29 990 korun, což je na korunu stejně, kolik stála předchozí generace. Apple tedy nezdražil, což platí i u druhé konfigurace s čipem Apple M1 s 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, 8GB RAM a 512GB úložištěm v ceně 37 990 korun. Přát si ale můžete až 16 GB paměti RAM a až 2 TB SSD úložiště.

MacBook Pro (také označovaný jako M1, 2020) byl vylepšen jen ve své nejmenší verzi. Jeho 13,3" displej má rozlišení 2560 × 1600 pixelů a oproti Airu s jasem 400 nitů jich má 500. Široký barevný gamut P3 nechybí. Oproti předchozí „intelácké“ generaci má 2,8× výkonnější CPU, až 5× rychlejší grafiku a 11× rychlejší strojové učení. Pokud vám podobná čísla nic neříkají, protože si je nemáte s čím srovnat, vězte, že je to skutečně impozantní nárůst. A to i co se výdrže týče. MacBook Pro vydrží na jedno nabití déle něž jakýkoli MacBook. Myšleno v celé historii společnosti. Apple u něho totiž udává těžko uvěřitelnou 20hodinovou výdrž, což je o celou polovinu víc, než zvládl předchůdce.

MacBook Pro s čipem Apple M1 s 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, 8GB RAM a 256GB úložištěm startuje na částce 38 990 korun. Ta je tedy opět stejná, jako byla u předchozí generace. Vyšší model se pak liší jen pamětí úložiště, které má kapacitu 512 GB a připlatíte si za něj 6000 korun. Oba modely nabízejí Touch Bar. Ten doznal vylepšení jen v několika nových zkratkách. Stroje jsou dostupné opět ve dvou barevných provedeních (vesmírně šedá a stříbrná), kdy se nijak nezměnily proporce hliníkového těla. Designově se tedy Apple nikam nežene.

Malý a velký

Jediným stolním počítačem, na který se dostalo, byl Mac mini. Má až 3× výkonnější CPU, až 6× rychlejší grafiku a až 15× rychlejší strojové učení. Protože se pořád jedná o stolní počítač, je u něho důležitá konektivita. Nechybí tedy 2× USB-A, HDMI 2.0, 2× USB-C s podporou Thunderbolt a USB 4, 3,5 mm jack konektor a gigabitový ethernet. Stejně jako představené MacBooky obsahuje Wi-Fi 6. Mini nicméně podporuje nejen ultradrahý monitor Pro Display XDR Applu, ale i ostatní externí monitory do rozlišení 6K.

Co však mnohé nepotěší, je fakt, že si už u něho uživatelsky nevyměníte RAM paměti. Apple prostě nechce, abychom mu na hardware jakkoli sahali. Velikost paměti si tak musíte zvolit už při koupi, u které si také pěkně připlatíte. Základní model s čipem Apple M1, 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, 8GB RAM a 256GB úložištěm začíná na částce 21 990 korun. Za každé vylepšení pak zaplatíte o šest tisíc víc, tedy nejen za větší SSD disk, ale právě i za 16 GB paměti. K dispozici je jen stříbrná barevná varianta, ani zde se šasi nijak rozměrově nezměnilo.

S novým čipem a novými stroji musí přijít i nový operační systém. MacOS Big Sur bude k dispozici široké veřejnosti od 12. listopadu. Není však určen jen pro ně. Rozjedete jej i na strojích s čipem od Intelu, i když je zřejmé, že novinky zde mají výhodu. Je tomu například u zabezpečení. Obsahuje koprocesory Secure Enclave sloužící jako základna na úrovni čipu pro kritické bezpečnostní funkce (Touch ID nebo Apple Pay).

Babo, raď

Apple udělal velký krok. Komu tím prospěje a komu zavaří, se ukáže až během následujících měsíců. Nenáročný uživatel si bude nejspíše chrochtat blahem, ten, který ale potřebuje specifické aplikace, může být bez předchozí přípravy překvapen. Je tak na zváženou, zda už se vyplatí pořídit si novinky, nebo honem ještě koupit zařízení, která mají procesory Intel. Jednoznačná rada zde neexistuje. Budoucnosti se ale nevyhnete a dříve či později vás stejně dožene, takže by se možná chtělo říci, proč se jí zbytečně bránit?

Autor je spolupracovníkem redakce a šéfredaktorem magazínu Appliště a iPhonefoto