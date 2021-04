Expolicista Chauvin uznán vinným z vraždy Afroameričana Floyda | E15.cz

Top události

Vrah Floyda odsouzen

Ve Spojených státech vrcholí soudní proces s bývalým policistou Derekem Chauvinem, který je obžalován z úmyslného zabití Afroameričana George Floyda. Porota v americkém Minneapolisu uznala v noci na dnešek Chauvina vinným ve všech třech bodech žaloby. O výši trestu zatím rozhodnuto nebylo. Expolicistovi však v krajním případě hrozí až čtyřicet let za mřížemi. Verdikt poroty uvítal prezident USA Joe Biden a označil jej za „velký krok kupředu“. Loňská smrt George Floyda při nepřiměřeném policejním zákroku rozpoutala celosvětové protesty proti rasismu a policejnímu násilí. Aféra měla zásadní dopad i na byznys. Mnohé společnosti se začaly veřejně distancovat od projevů rasové nenávisti.

Británie ulevila exportérům

Britská vláda zrušila s platností od úterý povinnost pro exportéry do Evropské unie obstarat si všechna potřebná povolení pro překročení státních hranic ještě před vstupem do hrabství Kent v jihovýchodní Anglii. Pravidlo zavedla Velká Británie po brexitu, aby se předešlo frontám a zmatkům v Lamanšském průlivu. Řidičům kamionů, kteří vjeli na území Kentu bez dokumentace, hrozila pokuta ve výši 300 liber, zhruba devět tisíc korun. Podle britských politiků se obchod s EU od února vrací na běžnou úroveň a extrémní opatření už nejsou zapotřebí. Britský vývoz do Evropy se po prudkém propadu na začátku roku v únoru zvýšil o 47 procent. Stále je však o 12,5 procenta nižší než před rokem, kdy ještě mělo ostrovní království přístup na jednotný evropský trh.

Z trhů a burz

Akcie skončily v mínusu

Akciovým burzám na obou stranách Atlantiku se v úterý nedařilo. Dolů je táhly zejména podniky, jejichž byznys je vázaný na cestovní ruch. Dow Jonesův index odevzdal 0,75 procenta. Širší S&P 500 přišel o 0,68 procenta a Nasdaq Composite oslabil o 0,92 procenta. Ještě více se propadly hlavní ukazatele v západní Evropě. Britský FTSE 100 se snížil o dvě procenta. Německý DAX přišel o 1,55 procenta. Francouzský CAC 40 klesl o 2,09 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 ubral 1,9 procenta, vůbec nejvíce za celý letošní rok. O procento a půl zlevnila ropa. Naopak zlato, stříbro a nejsledovanější kryptoměny posílily.

Letecká doprava v USA se probouzí

Americké letecké společnosti letos začnou opět najímat piloty, informuje server CNBC. Aerolinky předpokládají, že díky rychlé vakcinaci proti koronaviru v USA se bude poptávka po letecké dopravě od léta 2021 vracet do normálu. Naposledy se k tomuto kroku odhodlaly American Airlines, které včera sdělily médiím, že na podzim přijmou až tři stovky nových pilotů. Příští rok by to mohlo být až dvakrát tolik. Už dříve oznámily stejný záměr také americké společnosti United Airlines, JetBlue a Spirit Airlines. Spojené státy mají v tuto chvíli plně naočkovaných 26 procent své populace.

Tweet dne

The hottest electric cars are all on display at the auto show in Shanghai https://t.co/VEBF1BXOiO pic.twitter.com/wclVeTXEUI — Bloomberg (@business) April 20, 2021

Prohlédněte si nejhezčí elektromobily, vystavené na probíhajícím autosalonu v čínské Šanghaji. Akce se dnes po dvou dnech určených pouze pro tisk otevírá pro veřejnost a potrvá do 28. dubna.

Stane se dnes