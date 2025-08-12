Průzkum: Čechy klimatická změna trápí, platit za řešení z vlastní kapsy ale nechtějí
Většina Čechů vnímá negativní dopady klimatických změn, za šetrnější zdroje energie však připlácet nechce. Omezit svůj komfort či platit více za udržitelnější produkty je ochotno 12 procent z nich. Jakékoliv klimatické změny naopak zcela odmítá asi šest procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro společnost E.ON, kterou dnes zástupci obou firem představili novinářům.
Negativní dopady klimatických změn pociťuje podle průzkumu E.ON Barometr udržitelnosti, jehož se zúčastnilo 1557 respondentů, až 65 procent lidí v Česku. Třetina z nich navíc očekává značné zhoršení v příští dekádě, ať už v podobě extrémního počasí, vyšších cen energií a vody nebo v úbytku biologické rozmanitosti. I proto velká část Čechů podporuje výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Například rozvoj větrné energetiky podpořilo 80 procent respondentů, přes 68 procent se vyslovilo také pro jadernou energii. Naopak pro setrvání u klasických zdrojů jako uhlí a plyn je podle průzkumu pětina lidí.
Průzkum ale podle tvůrců zároveň zjistil silný rozpor mezi obavami z budoucnosti a ochotou něco změnit. Výrazné omezení svého komfortu nebo vyšší platby připouští 12 procent lidí.
„Češi výrazně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, ale jen pokud by nestála víc než ta běžná. Proti plynu je 28 procent a proti uhlí se vyslovilo 45 procent respondentů. To ukazuje, že jako národ nejsme k ekologii a udržitelnosti tak skeptičtí, jak to někdy vypadá,“ řekl jednatel společnosti E.ON Česká republika Tomáš Bělohoubek.
Pro udržitelnost jsme, pro kompromisy ne
Podpora udržitelnosti se podle průzkumu promítá i do osobního života lidí. Celkem 84 procent dotázaných deklarovalo, že chce nebo se snaží žít udržitelně. Zároveň však 56 procent z nich přiznalo, že se kvůli tomu nechce nijak omezovat, a dalším 16 procentům to v praxi nevyhovuje.
Většina Čechů tak podle šetření volí hlavně jednoduchá opatření jako zhasínání světel, snižování teploty topení nebo úplné vypíná spotřebiče. Část lidí ale také investovala, nebo to plánuje, do náročnějších kroků v čele se zateplením domu, nebo výměny oken.
Při ochraně biodiverzity pak většina lidí považuje za nejefektivnější sázení stromů, podporu udržitelného zemědělství a minimalizaci tvorby odpadu a spotřebovaných věcí. Udržitelné produkty, včetně obnovitelných zdrojů, upřednostňuje 15 procent obyvatel.
Průzkum se zaměřil také na povědomí Čechů o energetické transformaci, tedy o postupném přechodu od fosilních paliv k výrobě z obnovitelných a nízkoemisních zdrojů. Alespoň základní povědomí o transformaci má kolem 44 procent lidí, co ale tato změna obnáší konkrétně, ví jen každý dvanáctý.