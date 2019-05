Spojené státy jsou připraveny k vojenskému zásahu ve Venezuele. Rusko je varuje před vážnými následky | E15.cz

Spojené státy jsou při současné politické krizi ve Venezuele připraveny podniknout v této jihoamerické zemi vojenský zásah. V rozhovoru na televizní síti Fox Business Network to řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v telefonickém rozhovoru s Pompeem varoval, že "agresivní kroky" ve Venezuele budou mít pro USA vážné následky.

"Vojenský zásah je možný. Pokud to bude nutné, Spojené státy to udělají," řekl šéf americké diplomacie. Dodal ale, že Washington by raději ve Venezuele viděl klidnou změnu režimu.

Situace ve Venezuele se v úterý vyostřila, když lídr opozice, šéf venezuelského parlamentu Juan Guaidó vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Toho se Guaidó snaží svrhnout od ledna.

Lavrov v rozhovoru se Pompeem, věnovaném především dění ve Venezuele, uvedl, že vměšování Spojených států do vnitřních záležitostí Venezuely je porušováním mezinárodního práva. Spojené státy obvinil, že venezuelskou opozici veřejně podpořily v jejím pokusu o státní převrat.

"To je agresivní rétorika, to je přímé vyhrožování, vydírání a hrozby," řekla současně mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Pompeova vyjádření mají podle ní mezi Venezuelany "rozsévat paniku" a demoralizaci.