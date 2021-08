Spojené státy rozšiřují povinnou vakcinaci. Povodně ohrožují globální obchod | E15.cz

S pokračujícím nárůstem denního počtu nových infekcí v USA, přisuzovaném nakažlivé variantě koronaviru zvané delta, řada místních činitelů zpřísňuje zdravotní nařízení a zavádí povinnost očkování pro pracovníky ve vybraných profesích. Guvernér státu New York Andrew Cuomo dnes naléhal na podniky, aby odmítaly nenaočkované zákazníky.

Pro pracovníky ve veřejné dopravě ve státu New York a zaměstnance nemocnic, domovů pro seniory a věznic v New Jersey bude povinná vakcinace proti nemoci COVID-19, nebo se budou před příchodem do práce pravidelně testovat. Starosta Denveru zase oznámil, že očkování bude povinné pro všech 11 tisíc zaměstnanců města.

Řada místních samospráv se zase vrací k příkazu nošení roušek na veřejných místech. Povinnost zakrývání obličeje ve vnitřních prostorech začne platit od středy ve státu Louisiana.

Povodně v západní Evropě a v čínské provincii Che-nan ohrožují globální dodavatelské řetězce, jelikož poničily potřebnou infrastrukturu, uvádí web CNBC. Přírodní katastrofa při svém ničení nevynechala ani železnice nebo průmyslové areály, které jsou potřeba pro zpracování a přepravu materálu a výrobků.

“Black Friday a prázdninová sezóna budou čelit největším dopadům,” řekl CNBC Pawan Joshi ze společnosti E2open. Svět se přitom ještě plně nevzpamatoval z narušení dodavatelského řetězce kvůli ucpání Suezského průplavu a vzrůstu covidových případů v přístavních městech Číny.

Americké akcie dnes po počátečním růstu oslabovaly. Obavy z šíření koronavirové mutace delta a ze zpomalování hospodářského růstu ve Spojených státech totiž převážily nad optimismem ohledně nových opatření na podporu ekonomiky a dobrými firemními výsledky, napsala agentura Reuters.

Dow Jonesův index dnes ztratil 0,28 procenta a uzavřel na 34.838,16 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,18 procenta na 4387,16 bodu, index Nasdaq Composite se však zvýšil o 0,06 procenta na 14.681,07 bodu.

Více než desetiprocentní nárůst dnes zaznamenaly akcie technologické společnosti Square, kterou vlastní spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey. Reagovaly tak na zprávu, že Square za 29 miliard dolarů (zhruba 622 miliard korun) koupí australskou firmu Afterpay, která nabízí odložení platby za nákupy. Transakce vytvoří významného hráče na trhu s internetovými platbami.

Naopak se nedařilo čínským společnostem z herního sektoru. Herní gigant Tencent na začátku obchodování odepsal téměř deset procent. Důvodem je článek v čínských médiích, který herní průmysl nazval “opiem” a vyzval k dalším regulacím.

