Trump: Íránští vůdci rozsévají smrt, chaos a destrukci. Absurdní projev, reagoval Rúhání | E15.cz

Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa byl absurdní, prohlásil íránský prezident Hasan Rúhání. Politika USA vůči Íránu je špatná od samého začátku, dodal ve svém proslovu Rúhání, který hovořil několik hodin po svém americkém protějšku. Kritizoval "nezákonné a jednostranné" americké sankce vůči Íránu a uvedl, že nikdo nemůže být donucen k dialogu silou. Washington vyzval k návratu k jednacímu stolu. USA by se podle Rúháního měly vrátit k jednáním o mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu v Radě bezpečnosti OSN. Trump v květnu oznámil, že Spojené státy od dohody odstupují, a minulý měsíc zavedl Washington proti Íránu nové sankce. Teherán a Washington si od té doby opět vyměňují ostrá slova. Trump: Velmi brzy se znovu setkám s vůdcem KLDR "Náš návrh je jasný: závazek za závazek, porušení za porušení, hrozba za hrozbu, krok za krok, namísto rozhovor za rozhovor," uvedl dnes Rúhání během všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN, která dnes začala v New Yorku. "Írán říká jasně: žádná válka, žádné sankce, žádné výhrůžky, žádné šikanování, jen činy na základě práva a plnění závazků," dodal íránský prezident. USA vyzval k návratu k jednacímu stolu. "Na to není potřeba společná fotografie," dodal s tím, že on sám za začátek dialogu považuje už své dnešní vystoupení v OSN. Světové tiskové agentury mezitím zveřejnily úryvek z chystaného projevu Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona. V něm Bolton, jenž je ve vztahu k Íránu považován za "jestřába", hovoří o "vražedném (íránském) režimu a jeho podporovatelích". Pokud íránský režim nezmění své chování, bude podle Boltona čelit významným důsledkům. "Říkám jasně: Sledujeme vás a půjdeme po vás."