Balkánské státy se dohodly na vytvoření mini-schengenu | E15.cz

Balkánské státy zavádí vlastní zónu volného obchodu

Trojice neunijních balkánských zemí – Srbsko, Albánie a Severní Makedonie – chystá na svých územích vytvoření takzvaného minischengenu čili zóny volného pohybu zboží a osob. Srbský prezident Aleksandar Vučić, severomakedonský premiér Zoran Zaev a čerstvě znovuzvolený předseda albánské vlády Edi Rama by měli odhalit detaily tohoto plánu po své dnešní schůzce ve Skopje. K iniciativě by se podle deníku Financial Times později mohla připojit i Černá Hora, Bosna a Hercegovina a teoreticky i Kosovo. Všechny zmiňované země dlouhodobě usilují o vstup do Evropské unie. Právě pomalý postup Bruselu v přijímání nových členů je přiměl k rozšíření vzájemné ekonomické spolupráce.

Británie ruší karanténu pro očkované

Občané Evropské unie a Spojených států, kteří již obdrželi obě dávky vakcíny proti koronaviru, už nebudou muset při příjezdu do Velké Británie (s výjimkou Severního Irska) podstupovat povinnou karanténu. Ve středu o tom informovala vláda premiéra Borise Johnsona. Cestovatelé se nicméně nadále budou muset při překračování hranic prokázat negativním testem na covid-19. Nové nařízení začne platit od pondělí. Tvrdší pravidla zůstanou v platnosti pouze pro Francouze. Počet pozitivně testovaných osob ve Spojeném království už sedm dní po sobě klesá. Britové si od rozvolnění protiepidemických opatření slibují posílení skomírajícího cestovního ruchu.

Americké burzy uzavřely smíšeně, evropské rostly

Akcie ve Spojených státech se ve středu na směru neshodly. Zatímco technologický index Nasdaq Composite vyrostl o 0,7 procenta, Dow Jones a S&P 500 uzavřely ve ztrátě 0,36, respektive 0,02 procenta. Investory ovlivnilo zejména rozhodnutí americké centrální banky, která oznámila, že ponechává základní úrokovou sazbu beze změny, tedy v rozpětí nula až 0,25 procenta. Západoevropské burzy včera posílily po dobrých hospodářských výsledcích některých velkých firem. Celoevropský benchmark STOXX Europe 600 zpevnil o 0,65 procenta. Britský FTSE 100 přidal 0,29 procenta. Německý DAX si připsal 0,33 procenta a francouzský CAC 40 skončil v zisku 1,18 procenta.

Volkswagen kupuje Europcar za 2,9 miliardy eur

Německý automobilový gigant Volkswagen definitivně převezme francouzskou autopůjčovnu Europcar. Automobilka za ni nakonec zaplatí 2,9 miliardy eur, přes 74 miliard korun. Na oplátku získá přístup k obří flotile Europcaru, která zahrnuje 350 tisíc vozů ve více než 140 státech, mezi nimiž je i Česká republika. Dohoda přichází po mnoha týdnech intenzivních vyjednávání. Původní nabídka Volkswagenu činila 2,2 miliardy eur. Europcar ji však minulý měsíc odmítl jako příliš nízkou. Autopůjčovna, která poslední dobou finančně strádala kvůli koronakrizi, se tak po patnácti letech vrací do koncernu, jehož byla kdysi součástí. Akcie Volkswagenu ve středu zdražily o 0,67 procenta na 203,85 eura.

