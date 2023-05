Srbský prezident uvedl armádu do bojové pohotovosti kvůli střetům v Kosovu | e15.cz

Srbský prezident Aleksandar Vučić v pátek uvedl armádu do bojové pohotovosti a nařídil vojenským jednotkám, aby se přesunuly blíž k hranicím s Kosovem. Reagoval tak na střety na severu Kosova mezi etnickými Srby a kosovskou policií, napsala agentura Reuters .

Střety v severokosovském okrese Zvečan propukly poté, co se kosovská policie snažila pomoci nově zvolenému albánskému starostovi, aby nastoupil do úřadu. V tomu mu bránili místní etničtí Srbové, kteří v této oblasti představují většinu a místní volby bojkotovali. Tamní sdělovací prostředky informovaly, že kosovská policie použila proti davu, který se shromáždil před radnicí, slzný plyn. Protestující zapálili jedno policejní vozidlo.

„Byl nařízen bezodkladný přesun vojáků k hranici Kosova,“ řekl v živě vysílaném televizním prohlášení srbský ministr obrany Miloš Vučević. „Je jasné, že dochází k teroru proti srbské komunitě v Kosovu,“ dodal.

Ve čtyřech okresech včetně Zvečanu na severu Kosova žije asi 50 tisíc Srbů. Ti bojkotovali místní volby pořádané 23. dubna na protest proti tomu, že nebyly splněny jejich požadavky na větší autonomii. Jde o nový zádrhel pro mírovou dohodu, kterou Kosovo a Srbsko uzavřely v březnu letošního roku.

Účast ve volbách byla jen 3,47 procenta a místní Srbové uvedli, že s novými starosty ve čtyřech okresech nebudou spolupracovat, protože nejsou jejich zvolenými zástupci. Všichni čtyři starostové jsou albánské národnosti, která v Kosovu představuje 90procentní většinu obyvatel.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008. Stalo se tak necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku války a náletů NATO. Srbsko nezávislost neuznává a Kosovo stále považuje za součást svého území. Oba státy dlouhodobě usilují o vstup do Evropské unie. Ten však komplikují právě jejich vzájemné konflikty.

Situace na kosovsko-srbské hranici se závažně vyhrotila i na konci loňského roku, kdy ozbrojení srbští demonstranti zablokovali silnice a stříleli na policii. Kosovský premiér Albin Kurti v reakci na to dokonce požádal mírové jednotky NATO, aby zasáhly a sjednaly v regionu klid.