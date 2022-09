Operace London Bridge: Co čeká Británii po smrti královny | E15.cz

Už zítra by měl Charles III. pronést svůj historicky první projev v roli britského krále a následně se postupně setká s premiéry všech regionů Velké Británie, tedy Anglie, Skotska, Severního Irska a Walesu. Britská média budou vysílat předtočené dokumenty o Alžbětině životě a veřejnoprávní BBC zruší až do pohřbu zesnulé panovnice vysílání všech komediálních pořadů.

Za čtyři dny by měly být královniny ostatky převezeny s vojenským doprovodem do Westminsterského paláce v Londýně, kde zůstanou další čtyři dny. Poté co se s Alžbětou rozloučí všichni členové královské rodiny, dostane stejnou příležitost i veřejnost. Pohřeb by měl následovat zhruba deset až dvanáct dnů po smrti panovnice.

V den pohřbu bude v celé zemi vyhlášen státní svátek. Přeruší se obchodování na londýnské akciové burze. Většina podniků bude mít zavřeno. Přesně v jedenáct hodin dopoledne bude královnina rakev přemístěna do Westminsterského opatství kam dorazí na dva tisíce pozvaných hostů. Po pohřebním obřadu ostatky poputují do kaple svatého Jiří na hradě Windsor, kde bude Alžběta pochována po boku svého otce - někdejšího krále Jiřího VI. Celý proces vyjde britskou státní pokladnu na několik miliard liber, tedy desítky miliard korun.

V nejbližší době budou také vytištěny nové bankovky s portrétem nastupujícího krále a ty stávající postupně staženy z oběhu. To samé se stane s poštovními známkami nebo cestovními pasy. Obměněny budou i vojenské a policejní uniformy. Drobnou úpravou projde též státní hymna, která se změní z God Save the Queen (Bůh ochraňuj královnu) na God Save the King (Bůh ochraňuj krále). Charlesova královská korunovace se nejspíš uskuteční rok po Alžbětině pohřbu.

Velkou otázkou je, zda odchod populární královny neposílí republikánská hnutí v zemích Commonwealthu, například v Austrálii. Už loni v listopadu ze společenství vystoupil Barbados, který se stal republikou.

