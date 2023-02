Za tragédii v Turecku a Sýrii mohou i nekvalitně postavené domy | e15.cz

Ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii, které si vyžádalo přes 35 tisíc obětí, naplno odhalilo jeden z palčivých problémů regionu v podobě rozbujelé korupce ve stavebnictví. Počty obětí i materiální škody nemusely být tak obrovské, kdyby všechny domy v oblasti splňovaly zákonné normy. To se ale často neděje, píší přední zahraniční média a potvrzuje to i spoluzakladatel portálu ČeskoTurecko Milan Hnátek, jehož firma poskytuje poradenské služby českým vývozcům do Turecka.