Stěhování začíná. Z Británie odchází unijní lékový úřad, strážci bank budou následovat | E15.cz

EMA sídlila v londýnské bankovní čtvrti Canary Wharf. Británie jejím odchodem přijde o 900 pracovních míst. „Ztráta sídla EMA je významnou ztrátou pro Londýn i Velkou Británii,“ prohlásil viceprezident think-tanku Chatham House a bývalý tajemník britského ministerstva zahraničí Simon Frazer.

Za nové sídlo EMA byl v roce 2017 vybrán nizozemský Amsterdam, který ve finále hlasování příslušných unijních ministrů těsně porazil italský Milán. Zájem hostit lékový úřad mělo celkem 18 evropských měst.

Today, EMA staff lowered the 28 EU flags and symbolically said goodbye to their London offices. Guido Rasi expressed his thanks to the UK for its contribution to the work of the Agency and for having been a gracious host of EMA since 1995.