Brexit a scénáře vývoje. Odchod z EU stále ještě není jistý | E15.cz

Tvrdý brexit



Odchod Velké Británie z Evropské unie bez jakékoli dohody k 29. březnu 2019 považují všechny strany za nejhorší možný scénář. Neřízený brexit může způsobit velké ekonomické problémy a narušit volný pohyb zboží. Ohrožen by také byl pobyt a práce unijních obyvatel v Británii a Britů v zemích EU. V případě tvrdého brexitu budou muset unijní státy urychleně přijmout příslušné zákony, aby pro přechodné období zajistila stejná práva Britům ve svých zemích jako ostatním členům EU, od Británie se očekává reciproční opatření. Český zákon je připraven a příští týden bude předložen ve sněmovně.



Odložení brexitu



Britská vláda může požádat Evropskou unii o odložení březnového brexitu. Brusel již vyjádřil vstřícnost k takovému kroku, odchod Británie z EU by mohl být odložen až do července. Britská vláda se mezitím může snažit prosadit stávající dohodu ve svém parlamentu, nebo zkusit vyjednat s EU novou. Ještě než se přikročí k odložení brexitu, se Mayová může vydat za unijními lídry a narychlo se pokusit vyjednat další ústupky.

Předčasné volby



Po fiasku při hlasování o dohodě s EU, kterou vyjednala Mayová, může její vláda nebo ona sama padnout. Buď by došlo k rekonstrukci kabinetu, nebo by se nejdříve za 25 pracovních dní mohly konat předčasné volby. Pravděpodobně by došlo k prohloubení britské vnitropolitické situace.

Druhé britské referendum o EU



Konzervativní Mayová takový scénář opakovaně odmítla, šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn je také spíše zdrženlivý. Takovému scénáři by muselo předcházet odložení brexitu a zřejmě i výměna vládního kabinetu. Britská společnost je v otázce brexitu nadále rozdělená, o jednotky procent převažují zastánci setrvání v unii.





Žádný brexit



Soud EU ke konci minulého roku potvrdil, že Británie může záměr odejít z unie jednostranně stáhnout. Premiérka Mayová tuto variantu také odmítla. Takovému kroku by zřejmě musela předcházet výměna vlády, případně nové referendum.