Studenti v Nizozemí spí ve stanech v parku. Ubytovací krize se dotýká hlavně těch zahraničních | E15.cz

Někteří zahraniční, a tedy i čeští studenti v Nizozemsku tento rok na univerzitu nenastoupí, a to i když byli úspěšně přijati. Nedaří se jim totiž najít ubytování. Nizozemsko se už několik let potýká s ubytovací krizí, která se po pandemii covidu ještě prohloubila. Je to také důsledkem nárůstu počtu zahraničních studentů po odchodu Velké Británie z EU. Momentálně je pro ně Nizozemsko nejpopulárnější evropskou destinací, následované Německem.