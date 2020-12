Sulík je silnější než Matovič, Fed vylepšil výhled americké ekonomiky | E15.cz

Top události

Sulík předběhl Matoviče v průzkumech

Popularita slovenského premiéra Igora Matoviče padá a táhne s sebou ke dnu i stranu Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Kdyby se nyní konaly volby, nebyla by hlavní partaj už ani druhá, na třetí příčku ji v průzkumu agentury Focus odsunula koaliční Svoboda s solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Ministr hospodářství je s Matovičem často ve sporu a neshodne se s ním ani na boji proti koronaviru. Klání by však vyhrál opoziční Hlas-SD expremiéra Petera Pellegriniho s 21 procenty hlasů. SaS by získala 16 procent, OLaNO jedenáct. S deseti procenty je za nimi Směr-SD někdejšího předsedy vlády Roberta Fica. Další vládní strany Jsme rodina a Za lidi by tvrdě bojovaly o místo v parlamentu.

Fed doufá, že vakcína zachrání americkou ekonomiku

Americká centrální banka uvedla, že výhled ekonomiky USA se od září zlepšil navzdory současnému nárůstu případů koronaviru i obětí pandemie. Fed nyní očekává, že by hrubý domácí produkt země mohl v příštím roce vzrůst o 4,2 procenta. Předpokládá rovněž pokles míry nezaměstnanosti z 6,7 procenta na pět. Šéf banky Jerome Powell uvedl, že následující měsíce budou stále těžké. Naději však vidí v zahájení distribuce vakcíny proti COVID19, což by mělo zajistit silné zotavení ve druhém pololetí. "Problémem bude příštích čtyři až pět měsíců," podotkl.

Z trhů a burz

Americké akcie rostly smíšeně, Nasdaq však uzavřel na novém rekordu

Smíšeně uzavřely svá obchodování akciové trhy ve Spojených státech. Centrální banka USA (Fed) zopakovala slib, že nechá úrokové sazby blízko nuly a investoři čekají, že se podaří schválit stimulační balíček. Index Dow Jones, který se během dne pohyboval mezi ziskem a ztrátami, nakonec klesl. Technologickým firmám se však stále daří a Nasdaq stoupl na nový rekord. Index Dow Jones klesl o 44,77 bodu, tedy 0,15 procenta, na 30.154,54 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 vzrostl o 6,55 bodu, neboli 0,18 procenta, na 3701,17 bodu. Index technologického trhu Nasdaq stoupl o 63,13 bodu, čili 0,5 procenta, na 12.658,19 bodu.

České dráhy hlásí propad

Až pěti miliard korun mohou dosáhnout ztráty z letošních tržeb u společnosti České dráhy. Škody tvoří především výpadky příjmů z jízdného. Odhad ztrát prohloubila podzimní vlna pandemie. Dráhy během ní, stejně jako ostatní dopravci, zrušily desítky spojů, obsazenost fungujících vlaků je navíc nízká. Stamilionové až miliardové škody mají i ostatní dopravci. Podle mluvčího společnosti Radka Joklíka jde zatím pouze o hrubý odhad.

Indické rafinérie jedou naplno

Koronavirus v Indii zapříčinil zvýšení poptávky po benzínu, jelikož lidé se bojí jezdit veřejnou dopravou a dávají přednost transportu vlastními auty. Stejně tak se zvýšil zájem o propan butan, protože Indové častěji doma vaří a vyhýbají se návštěvám restaurací. "Vidíme rychlé oživení ve tvaru písmena V v celkové spotřebě ropných produktů," řekl Bloombergu šéf Indian Oil Shrikant Madhav Vaidya. Rafinérie v zemi proto pracují na sto procent kapacit a snaží se je dokonce navýšit. Na jaře, když země zavedla tvrdá protikoronavirová opatření, zařízení fungovala zhruba na třetinu kapacity. Země ale využila tohoto období k nákupu levné ropy a doplnění strategických rezerv.

Tweet dne

"10 milionů zhlédnutí a milion lajků. Děkujeme za podporu a pomoc při šíření."

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj si pochvaluje, jak se na sociálních sítích šíří video s informacemi z neformálního vyšetřování jeho otravy, které tento týden zveřejnil zveřejnil investigativní web Bellingcat. Podle něj za ní stojí tým pracující pro ruskou tajnou službu FSB. Portál na základě telekomunikačních a cestovních dat došel k závěru, že speciální skupinka Navalného sledovala již od roku 2017. Zveřejnil rovněž identitu členů údajného týmu. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov ve středu odmítl tyto informace s tím, že je považuje za zábavné čtení.

Stane se dnes

Soudní dvůr EU má rozhodnout ve sporu o maďarskou azylovou politiku.

Tradiční několikahodinová tisková konference ruského prezidenta Vladimira Putina se letos uskuteční v podobě videokonference.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejní údaje o prodeji automobilů v Evropské unii za listopad.

Chorvatský parlament má hlasovat o vyhlášení své výlučné ekonomické zóny v Jaderském moři.