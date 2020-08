Automobilka McLaren přechází z benzinu na elektřinu | E15.cz

McLaren Automotive, světoznámý výrobce luxusních a supersportovních vozů, chce do deseti let kompletně nahradit všechny své modely elektromobily. Informaci přinesl britský deník Financial Times. Zatímco u velkých automobilek typu Volkswagen se už přechod na elektromobilitu stal dlouhodobým trendem, mezi prodejci supersportů je to rarita.