Svět pomáhá Indii v boji s koronavirem | E15.cz

Top události

Pomoc Indii je na cestě

Indie, kde v posledních týdnech kolabuje zdravotnictví pod tíhou prudkého růstu počtu nových případů koronaviru, se alespoň částečně dovolala pomoci. Velká Británie do země začala posílat plicní ventilátory a kyslíkové koncentrátory. „Stojíme v těchto hluboce znepokojivých časech s Indií bok po boku jako přítel a partner v boji proti koronaviru,“ prohlásil premiér Boris Johnson.

Spojené státy zrušily zákaz vývozu materiálu na výrobu vakcín, aby mohla postižená země vyrábět více preparátu AstraZeneca. Zašlou rovněž zdravotnický materiál a ochranné prostředky. Pomoc chce dodat i Evropská komise a nabídl ji také Pákistán, jenž má se sousedem dlouhodobě napjaté vztahy. Indie ohlásila za sobotu téměř 350 tisíc nových případů koronaviru, nejvíce od počátku pandemie. První víkendový den nákaze podlehlo téměř 2800 lidí.

Němečtí Zelení předběhli CDU/CSU

Velký úspěch zaznamenali němečtí Zelení, kterým se podařilo už ve druhém předvolebním průzkumu předběhnout vládnoucí křesťanské demokraty a jejich bavorské spojence. Podle sondy společnosti Kantar pro Bild am Sonntag by partaji, která vyšle do boje o post kancléře Annalenu Baerbockovou, dalo hlas 28 procent voličů, zatímco CDU/CSU by dalo hlas o jeden procentní bod méně repondentů. Sociální demokraté spadli na třináct procent.

Průzkum patrně znovu rozvíří debatu, zda nebylo chybou vybrat do čela kandidátky křesťanských demokratů lídra CDU Armina Lascheta místo populárního bavorského premiéra a šéfa CSU Markuse Södera. Zelení minulý týden zároveň zaznamenali rekordní přírůstek počtu nových členů – více než 2100.

Z trhů a burz

Největší letošní čínské IPO možné bude zelené

Na burzu se v květnu chystá China Three Gorges Renewables Group, která podniká na poli solárních, větrných a menších vodních elektráren. Bloomberg předpokládá, že by mohlo jít o letošní největší primární veřejnou nabídku akcií v zemi. Divize firmy China Three Gorges, provozovatele největší vodní elektrárny Tři soutěsky, plánuje vydat až 8,57 miliardy akcií v Šanghaji. Státem vlastněná firma už dostala souhlas od regulátorů. Dříve společnost uváděla, že by tímto krokem chtěla získat téměř čtyři miliardy dolarů.

Kryptoměnový krach v Turecku

V Turecku zkrachovaly dvě kryptoměnové burzy během jednoho týdne. Země vyhlásila mezinárodní pátrání po zakladateli první z nich Thodexu poté, co přestal vyplácet peníze klientům a utekl ze země. Druhá burza Vebitcoin padla o pár dní později. Její šéf byl zadržen. Burzám se zprvu dařilo na vlně nadšení z kryptoměn jakožto ochrany úspor v době, kdy je lira nestabilní a inflace v zemi v březnu přesáhla šestnáct procent. Nyní padají výzvy k rychlé regulaci trhu.

Tweet dne

Děkujeme prezidentovi za patřičné uznání arménské genocidy, mimořádně důležitého milníku směrem ke spravedlnosti. Jako SOAD chceme ocenit vás všechny, kteří jste při nás po léta stáli a vyjadřovali podporu této věci, a poděkovat vám.



Skupina System of a Down, jejíž členové mají arménské předky, děkuje americkému prezidentovi Joeu Bidenovi za to, že o víkendu formálně uznal za genocidu systematické zabíjení a deportace stovek tisíc Arménů, páchané vojáky Osmanské říše během první světové války a po ní. Turecko krok ostře kritizuje.

