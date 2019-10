Tesco opustí jeho šéf Dave Lewis. Vyčistil společnost po účetním skandálu | E15.cz

Dave Lewis odchází z vedoucí pozice po pěti letech. „Myslím si, že výkon postu generálního ředitele by měl být časově omezený,“ komentoval svůj odchod Lewis.

K řetězci se Lewis připojil na podzim 2014, tedy v době, kdy skupina Tesco přiznala, že nadhodnotila své zisky o více než 260 milionů liber. Později tato částka ještě vzrostla na 326 milionů liber. Výsledkem všeho bylo to, že Tesco muselo zaplatit pokutu ve výši 129 milionů liber, tedy asi 4,03 miliardy korun za účetní podvod. Server BBC připomněl, že následující rok vykázal řetězec dokonce největší ztrátu ve své historii. Ta činila 6,4 miliardy liber.

Lewis však za dobu svého působení u společnosti dokázal čísla vrátit zpět k černým číslům. Letos, kdy firma slaví sto let vzniku, dokonce předčila očekávání analytiků, když v prvním pololetí roku vykázala provozní zisk ve výši 1,41 miliard liber (zhruba 41 miliard korun). To byl meziroční nárůst o čtvrtinu. „Hospodářské zotavení bylo dovedeno do konce, dosáhli jsme všech parametrů, které jsme si stanovili,“ zhodnotil vývoj ve společnosti odcházející ředitel Lewis.

Jedním dechem však uvedl, že jeho další setrvání ve společnosti už není na pořadu dne. „Nyní, když do praxe uvádíme další kroky naší strategie udržitelného růstu, je načase naplánovat plynulé a hladké předání vedení,“ uzavřel téma Lewis.

Lewis v roli inovátora

Během pěti let, které v čele Tesca Lewis strávil změnil mnoho věcí. Především přehodnotil vztahy maloobchodního řetězce s dodavateli, zasadil se o snížení cen v porovnání s konkurencí, zlepšil standardy řetězce a celkově zjednodušil nabídku produktů v obchodech Tesco.

Snažil se také o snižování nákladů. To se projevilo mimo jiné i v redukci zaměstnanců a jejich propouštění. Poslední větší vlna se odehrála letos v srpnu a týkala se zhruba 4500 zaměstnanců.

Tesco se pod Lewisovým vedením postupně zvedlo až na takovou úroveň, že začalo konkurovat silnějším hráčům v podobě řetězců Aldi a Lidl. Svou pozici na trhu prodejců s potravinami upevnilo Tesco v roce 2017, kdy za 3,7 miliardy liber koupilo velkoobchodní společnost Booker. V současné chvíli má Tesco na trhu s potravinami v Británii podíl 27,4 procenta.