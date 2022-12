Tohle jsi nečekal, že? Elona Muska vypískaly tisíce lidí | E15.cz

„Kontroverze, kámo. Tohle jsi nečekal, že?“ uvedl Chappelle ve chvíli, kdy majitel automobilky Tesla a nově i sociální sítě Twitter schytával na pódiu negativní ohlas od tisíců diváků. Musk byl chováním obecenstva viditelně zaskočen. „Dave, co mám říct?“ tázal se americký miliardář. „Nic neříkej. Slyšíš ten zvuk? To je zvuk probíhajících občanských nepokojů,“ odpověděl mu Chappelle.

Video: Muska v San Francisku vypískaly tisíce lidí

Video se připravuje ... Muska v San Francisku vypískaly tisíce lidí • VIDEO Twitter

Elon Musk koupil sociální síť Twitter v říjnu za celkem 44 miliard dolarů, tedy zhruba přes bilion korun. Od té doby je on i sociální síť předmětem diskuzí a kontroverzí. Musk své úřadování ve společnosti zahájil tím, že propustil vedoucí pracovníky i zhruba polovinu zaměstnanců. Především s cílem snížit náklady. Deník The New York Times nedávno uvedl, že pod Muskovým vedením na síti přibylo problematického obsahu.

Kromě toho Musk obnovil i některé účty, které byly dříve zablokované, včetně profilu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Musk v tomto případě nechal hlasovat uživatele Twitteru, zdali se má účet obnovit. A pozitivně se vyjádřilo téměř 52 procent z nich. Trump ovšem později uvedl, že Twitter již využívat nebude.

Mezi další kontroverzní postavy, jejichž účet byl po Muskově převzetí obnoven, patří i americká republikánská poslankyně Marjorie Taylor Greenová. Twitter této političky byl zablokován poté, co šířila dezinformace o covidu-19.

Z Twitteru ze své vůle zároveň prchli a prchají známé osobnosti. Naposledy se k nim přidal zpěvák Elton John. „Celý život jsem se snažil využívat hudbu k tomu, abych spojoval lidi. Teď mě mrzí, když vidím, jak jsou dezinformace používány k tomu, aby náš svět rozdělily,“ uvedl John ve svém pravděpodobně posledním tweetu. Mezi další osobnosti, které ze sociální sítě odešly, patří i hudebník Jack White či herci Jim Carrey a Whoopi Goldbergová.

Sociální síť Twitter si svou premiéru odbyla 15. července roku 2006. Na newyorskou burzu vstoupila 7. listopadu roku 2013. V poslední výsledkové zprávě zveřejněné letos v létě vykázala čistou ztrátu zhruba 270 milionů dolarů, tedy asi 6,5 miliardy korun. Tržby se meziročně snížily o procento na 1,18 miliardy dolarů.

Elon Musk přišel do sídla Twitteru s umyvadlem