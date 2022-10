Elon Musk převzal kontrolu nad sociální sítí Twitter | E15.cz

4. dubna 2022 - Šéf automobilky Tesla Elon Musk, který je od roku 2009 častým uživatelem twitteru, se stal největším akcionářem společnosti Twitter. Podle údajů zveřejněných americkým burzovním regulátorem nově vlastní v Twitteru 9,2 procenta akcií. 14. dubna 2022 - Musk oznámil, že chce Twitter koupit. Jeho „nejlepší a konečná“ nabídka společnost podle agentury Bloomberg ohodnocuje na zhruba 43 miliard dolarů (963,4 miliardy korun). Firma má podle Muska mimořádný potenciál, který on zcela rozvine. V oznámení americkému regulátorovi Musk také uvedl, že má v plánu společnost stáhnout z burzy. Twitter sdělil, že jeho nabídku zváží. 25. dubna 2022 - Musk se s Twitterem dohodl, že internetovou společnost koupí za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun). Firma uvedla, že její správní rada transakci jednohlasně schválila. Po dokončení transakce budou akcie Twitteru staženy z veřejného trhu, na který vstoupily v roce 2013. 13. května 2022 - Musk na svém twitterovém účtu uvedl, že plán převzetí společnosti je pozastaven. Musk chce nejprve podrobnosti k podílu falešných a spamových účtů a ujistit se, že tvoří méně než pět procent všech účtů. Musk ale později v dalším tweetu napsal, že o převzetí firmy Twitter pořád stojí. Její výkonný ředitel Parag Agrawal uvedl, že společnost musí být připravena na různé scénáře. 6. června 2022 - Musk varoval, že by mohl odstoupit od smlouvy o převzetí Twitteru. Jeho právní zástupce uvedl, že Twitter odmítá žádosti o poskytnutí údajů ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti. Dodal, že takový postup je porušením podmínek dohody a že Musk si vyhrazuje právo ji zrušit. 8. července 2022 - Musk ukončil smlouvu o koupi sociální sítě Twitter. Twitter v reakci uvedl, že bude s Muskem bojovat u soudu za naplnění smlouvy o jeho převzetí. Trvá na dohodnuté ceně a podmínkách, uvedl předseda firemní správní rady. O pár dní později podal Twitter na Muska žalobu. 10. srpna 2022 - Musk podle záznamů pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) prodal v minulých dnech akcie firmy Tesla v hodnotě asi 6,9 miliardy dolarů (více než 165 miliard korun). Musk uvedl, že akcie prodal pro případ, že by prohrál soudní spor se společností Twitter a nakonec ji musel převzít. Chtěl se tak vyhnout situaci, že kdyby pak rychle potřeboval peníze na převzetí, mohl by být nucen akcie Tesly prodat i za nevýhodnou cenu. 13. září 2022 - Akcionáři Twitteru schválili převzetí firmy Muskem za 44 miliard dolarů. 4. října 2022 - Musk navrhl, že koupí Twitter za původně dohodnutou cenu 54,20 dolaru za akcii, která celý podnik ohodnocuje na 44 miliard dolarů. Akcie Twitteru po zprávě prudce posílily a obchodování s nimi bylo přerušeno. 6. října 2022 - Soud odročil začátek procesu o akvizici Twitteru ze strany Muska na 28. října, aby podnikateli umožnil uzavření dohody o financování akvizice. Původně měl proces začít 17. října, Muskovi advokáti ale požádali o jeho pozastavení, protože miliardář obnovil nabídku na akvizici společnosti, napsala agentura Reuters. 21. října 2022 - Deník The Washington Post napsal, že podle jeho zdrojů chce Musk zrušit 75 procent pracovních míst v Twitteru, což by se dotklo více než 5000 zaměstnanců. Firma vzápětí zaměstnance ujistila, že se žádné velké propouštění nechystá. 25. října 2022 - Musk podle agentury Bloomberg sdělil bankéřům, že hodlá do pátku dokončit převzetí Twitteru.