Tohle není konec příběhu, prohlásil Netanjahu o útocích Hizballáhu a Izraele

Netanjahu na zasedání vlády znovu uvedl, že Izrael zmařil útok Hizballáhu. Dodal ale, že to „není konec příběhu“. Izraelská armáda v neděli krátce před pátou hodinou ranní v jižním Libanonu stovkou stíhaček zničila podle svého tvrzení tisíce raket na desítkách odpalovacích zařízení Hizballáhu. Ten krátce po izraelské akci vypálil asi 300 raket na sever Izraele. Hizballáh později oznámil, že provedl první fázi odvety za zabití svého vysokého velitele Fuáda Šukra Izraelem z konce července v Bejrútu.

„Izrael drtí Hizballáh překvapivými, zničujícími údery. Před třemi týdny jsme eliminovali jeho náčelníka štábu (Fuáda Šukra),“ řekl Netanjahu. „Dnes jsme zmařili jeho plán útoku. (Lídr Hizballáhu Hasan) Nasralláh v Bejrútu a (ajatolláh Alí) Chameneí v Teheránu by měli vědět, že toto je další krok na cestě ke změně situace na severu a k návratu našich obyvatel bezpečně do jejich domovů,“ dodal izraelský premiér.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari dnes večer uvedl, že při izraelských úderech z dnešního rána zemřelo nejméně šest příslušníků Hizballáhu. Libanonské úřady dříve informoval o třech mrtvých. Podle Hagariho se do preventivního izraelského úderu zapojilo přes 100 bojových letounů, které zasáhly 270 cílů. „Na rozdíl od toho, co tvrdí Hizballáh, základny izraelské armády nebyly zasaženy,“ uvedl podle serveru The Times of Israel Hagari.

Někteří obyvatelé severu Izraele dnes před tímto Netanjahuovým vyjádřením vládě v otevřeném dopise vzkázali, že přerušují komunikaci se všemi vládními úřady, dokud vláda nevyřeší situaci obyvatel evakuovaných už mnoho měsíců z pohraničí u libanonských hranic. Vládě vyčetli, že se o ně přes deset měsíců nezajímá a k větší akci proti Hizballáhu sáhla až tehdy, když byl podle ní ohrožen Tel Aviv a další místa ve střední části země.