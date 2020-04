Trump chce doplnit státní ropné rezervy, slíbil i finanční pomoc těžařům | E15.cz

„Nikdy nenecháme skvělý americký ropný a plynárenský průmysl padnout,“ napsal Trump na twitteru a dodal: „Pověřil jsem ministra pro energetiku a ministra financí, aby vytvořili plán, který uvolní finanční prostředky pro tyto velmi důležité společnosti a zajistí dlouhou budoucnost pracovních míst!“

Oznámení přichází ve chvíli, kdy ropné a plynárenské firmy od Texasu po Wyoming stojí na pokraji bankrotu kvůli prudkému propadu poptávky po pohonných hmotách. Ten byl způsoben omezením cestování po celém světě a přerušením činnosti některých podniků kvůli epidemii způsobené koronavirem.

Podle odhadů výzkumné konzultační společnosti BW Research Partnership zaniklo v březnu v odvětví těžby a zpracování ropy v USA zhruba 51 tisíc pracovních míst. Zaměstnanost v sektoru se tak snížila o devět procent. Situace se zřejmě dále zhorší kvůli prudkému propadu cen ropy a někteří analytici odhadují, že v prvním čtvrtletí by v odvětví mohlo zaniknout až 30 procent pracovních míst, možná i více, píše Bloomberg.

Cena květnového kontraktu na americkou ropu v pondělí poprvé klesla do minusu. Zoufalí obchodníci platili za to, aby se zbavili ropy, protože pro ni nemají skladovací prostory.

Podle odhadů americký ropný a plynárenský průmysl dluží věřitelům více než 200 miliard dolarů (5,1 bilionu korun) prostřednictvím půjček zajištěných rezervami ropy a plynu. Protože příjmy firem prudce klesly a hodnota jejich majetku se propadla, některé společnosti varují, že možná nebudou schopné splácet své závazky.

První ropnou firmou, která požádala o ochranu před věřiteli, se 1. dubna stala Whiting Petroleum. Jiné, jako Chesapeake Energy, Denbury Resources a Callon Petroleum, si najaly dluhové poradce.

Ropná apokalypsa, která je z části důsledkem koronavirové pandemie, respektive protikoronavirových opatření snižujících mimo jiné spotřebu ropy, je příležitostí k nákupu a doplnění národních rezerv. Tento názor má nejen prezident Trump, ale třeba také šéf české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr.

„Vzhledem k rekordně nízkým cenám ropy jsme na úrovni, která je pro mnoho lidí zajímavá. Naplníme naše národní ropné rezervy, strategické rezervy, uvažujeme až o 75 milionech barelů. Bylo by to poprvé za dlouhou dobu, co by zásobníky doplněny, a bylo by to za dobrou cenu,“ řekl Trump. „Je skvělá doba na nákup ropy. Nikdo doteď neslyšel o záporných cenách,“ dodal.