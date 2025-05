Veřejný sektor nejmocnější země světa má otevřenou cestu k tomu, aby nakupoval bitcoiny. Alespoň tedy na lokální úrovni. Guvernérka amerického státu New Hampshire Kelly Ayotteová podepsala návrh zákona, který umožňuje její administrativě převést až pět procent veřejných prostředků do bitcoinu nebo drahých kovů. Ve vyspělém světě by šlo o první podobný počin svého druhu. Zvažují jej i další státy a instituce včetně České národní banky.

Průlomová legislativa státu New Hampshire ze severovýchodního cípu USA začne platit za 60 dní po podpisu guvernérkou. Pokud by poté tamní veřejný sektor opravdu začal investovat do kryptoměn, nic jiného než bitcoin pro něj nepřipadá v úvahu.

VIDEO: Česká národní banka by měla kromě zlata kupovat i bitcoin, říká oceněný ekonom Krištoufek v pořadu FLOW

FLOW: S cihlou zlata se vyfotíte líp než s bitcoinem, míní Ladislav Krištoufek • Zdroj: e15

Zákon umožňuje vyčlenit státní prostředky buď na nákup drahých kovů, nebo virtuálních měn s tržní kapitalizací přes 500 miliard dolarů. To z kryptotrhu splňuje pouze bitcoin. Jeho cena po oznámení novinky mírně vzrostla a k opětovnému prolomení hranice 100 tisíc dolarů za jednu digitální minci jí během středečního dopoledne chyběly jen tři tisíce.

Zájem investorů o bitcoin by ale ještě vzrostl v případě, pokud by New Hampshire nezůstal jediným americkým státem s vlastní bitcoinovou rezervou. Obdobné zákony připravovali i zákonodárci ve státech jako Montana, Wyoming, Severní Dakota, Pensylvánie, Florida nebo Arizona. Ve všech ale návrh v některé z fází legislativního procesu ztroskotal. V Arizoně až v nejzazším možném bodě, když zákon vetovala guvernérka Katie Hobbsová. Bitcoin označila za neprověřené aktivum. Fanoušci kryptoměny se ale mohou stále upínat například na stát Texas, kde se zákon o bitcoinové rezervě stále nachází ve schvalovacím kolečku.

Všechny tyto iniciativy nezávisle doplňují nedávný dekret prezidenta Donalda Trumpa, který nařídil vytvoření národní strategické bitcoinové rezervy. To má ale v praxi znamenat pouhé přesunutí do pomyslných rezerv těch bitcoinů, které federální vláda už vlastní po jejich zabavení v trestních řízeních. Investovat do kryptoměny veřejné peníze by mohly právě až jednotlivé americké státy ze své nezávislé iniciativy.

Zastánci návrhů na vytvoření bitcoinových rezerv argumentují tím, že převedením části dolarů do kryptoměny chtějí omezit dopady znehodnocení jejich kupní síly a nespoléhat přitom jen na tradiční způsoby investic. V dlouhodobém měřítku se navíc dosud cena největší virtuální měny vyvíjela v odlišném rytmu než americké akciové indexy, podle jejích zastánců proto může bitcoin představovat slibný prostředek diverzifikace portfolia.

Co rozmýšlí ČNB?

O důmyslnější rozložení svých rezerv usiluje i Česká národní banka. Z popudu guvernéra Aleše Michla se zabývá myšlenkou, zda by tomuto cíli sloužil například i bitcoin. Centrální banka učiní rozhodnutí na základě analýzy, která by mohla být hotová na podzim.

„Máme jedny z největších rezerv na světě v poměru k velikosti ekonomiky a je proto potřeba je diverzifikovat. Protože když máte kumulaci do nějakých nástrojů, můžete utrpět velké ztráty. Takže se musíme podívat na to, jak ta aktiva spolu korelují. Ideálně by mělo dojít k situaci, že pokud nějaké aktivum přináší ztrátu, tak ta by měla být kompenzována ziskem z jiných aktiv,“ popsala záměry centrální banky v nedávném rozhovoru pro e15.cz viceguvernérka Eva Zamrazilová.

„A pokud by někdy došlo k tomu, že by se do rezerv zařadil bitcoin, tak by to bylo určitě v nějaké zlomkové hodnotě a zlomkové výši. Pamatuji si, jak třeba před dvaceti lety bylo úplně nemyslitelné, že by v portfoliu centrálních bank byly třeba akcie. První je tam dalo Švýcarsko v roce 2005, my jsme jej následovali v roce 2008. Nevím, jak se bude svět centrálního bankovnictví stavět vůči bitcoinu v příštích letech, ale jenom říkám, že i kdyby z analýz vyplynulo, že bitcoin je nějakým způsobem přijatelný, tak bych opravdu viděla jeho podíl jen jako mizivý,“ dodala bankéřka.

Z pohledu švýcarské centrální banky ale bitcoin stále ještě přijatelný není. Podle jejího guvernéra Martina Schlegela potřebuje mít centrální banka kdykoli možnost nakupovat a prodávat svá aktiva. Kryptoměny ale obvykle vykazují „velmi, velmi vysoké“ výkyvy hodnoty, řekl nedávno Schlegel.

Kopcovitý New Hampshire láká hlavně milovníky přírodních krás. Teď o sobě dává vědět fanouškům bitcoinu. | Zdroj: profimedia

Podle něj to vyvolává pochybnosti o jejich schopnosti udržet hodnotu měnových rezerv jím vedené instituce. V ostatních částech světa se ale nenechaly úřady podobnými pochybnostmi zastrašit. Ve státních rezervách už mají bitcoiny rozvojové země jako Bhútán nebo Salvador, brzy by k nim mohl přibýt i Kyrgyzstán, kde vláda připravuje projekt národních kryptorezerv.

Radí jí s ním i zakladatel jedné z největších kryptoburz světa Binance Čchang-pcheng Čao. Do tamních rezerv doporučuje zařadit kromě bitcoinu i BNB, tedy virtuální minci, kterou stvořila sama Binance.