Trump kritizoval možný zákaz TikToku, Facebook označil za nepřítele lidu

Bývalý americký prezident, který bude letos v listopadu o tuto funkci usilovat znovu, Donald Trump kritizoval návrh zákona, jenž má přinutit společnost ByteDance k prodeji sociální sítě TikTok. Takový krok by podle něj mohl zvýhodnit platformu Facebook. Pokud by firma do 30. září TikTok neprodala, úřady by aplikaci ve Spojených státech zakázaly. Američtí zákonodárci se obávají, že čínská vláda má přístup k datům uživatelů.