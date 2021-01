Trumpa po tragédii ve Washingtonu bojkotují firmy i sociální sítě | E15.cz

„Trump je vyřízený,“ řekl prý serveru CNBC jeden z prezidentových fundraiserů, který si nepřál být jmenován. Od končící hlavy USA se podle něho odvracejí mnozí z jeho velkých donátorů, kteří od roku 2016 pumpovali nemalé finanční částky do Trumpových prezidentských kampaní. Pokud by politik ztratil jejich podporu nadobro, těžko si představit, že by v roce 2024 kandidoval do Bílého domu znovu nebo se ucházel o jinou prestižní veřejnou funkci. Jen za loňské volby Trumpův tým utratil přes šest miliard dolarů, tedy více než 128 miliard korun.

„Násilí, k němuž došlo ve středu ve Washingtonu, je zavrženíhodné a rázně je odsuzujeme,“ uvedla Joanna Roseová, mluvčí investiční společnosti Apollo Global Management, kterou založil americký miliardář a Trumpův blízký spojenec Marc Rowan.

Ten ještě před několika měsíci podporoval znovuzvolení republikánského prezidenta. To už teď evidentně neplatí. Jeden z šéfů Apolla, James Zelter, dokonce podepsal otevřený dopis, v němž skupina podnikatelů vyzývá Kongres, aby uznal volební vítězství Joea Bidena.

Proti útoku na Kapitol se ostře postavil i Steve Schwarzman, výkonný ředitel finančnické korporace The Blackstone Group. „Jsem šokován a zděšen snahou tohoto davu podkopat ústavu,“ řekl Schwarzman a zmínil, že k nepokojům došlo po výzvách prezidenta Trumpa.

Také Schwarzman vybídl k poklidnému předání moci Bidenovi. Jeho firma přitom štědře sponzorovala obě Trumpovy kampaně v letech 2016 a 2020. Prezidentovy snahy zvrátit výsledek voleb odsoudil též miliardář a investor Nelson Peltz, jenž loni v únoru organizoval pro Republikány velkou fundraisingovou akci.

Technologický gigant Oracle dalšího Trumpova letitého příznivce Larryho Ellisona se oficiálně nevyjádřil. Podle zákulisního zdroje blízkého vedení Oraclu, jenž mluvil s CNBC, však řada Trumpových předních podporovatelů po středeční tragédii lituje, že ho volila. Další prezidentovi donátoři, například investor Robert Mercer nebo majitel sítě kasin Sheldon Adelson, od útoku na Kapitol s médii nekomunikují.

Ještě větší problém než ztráta podpory bohatých podnikatelů může pro Trumpovu budoucnost v politice znamenat nemožnost nadále využívat sociální sítě. Úřadující prezident nikdy neměl dobré vztahy s většinou amerických novinářů a digitální platformy, na nichž má desítky milionů sledujících, tak pro něj byly vždy klíčové.

Právě prostřednictvím příspěvků na Twitteru či YouTubu Trump mobilizoval voliče a šířil nepodložené konspirační teorie, které bezpochyby přispěly k motivaci útočníků na Kongres. Teď o svoji „hlásnou troubu“ v podstatě přišel.

Společnost Facebook ve čtvrtek oznámila, že Trumpův oficiální účet pozastavila na neurčito, nebo alespoň do té doby, než do Bílého domu nenastoupí bez dalších násilných incidentů Biden. Ke stejnému kroku se uchýlil provozovatel sociální sítě Snapchat a Amazonem vlastněná streamovací služba Twitch. YouTube dal prezidentovi ultimátum. Pokud nasdílí na platformu další video s klamavým sdělením, bude jeho účet zablokován.

Twitter ve středu znemožnil Trumpovi zveřejňovat příspěvky na dvanáct hodin. Následně jej donutil smazat zprávy, které síť vyhodnotila jako dezinformační. Ve čtvrtek byl prezidentův účet opět aktivován. Trump zveřejnil nový tweet až v sedm hodin večer severoamerického času (kolem jedné hodiny ráno), tedy po pro něho nezvykle dlouhé prodlevě. Jednalo se o video, v němž slíbil spořádané předání moci Bidenovi.

Agentura Bloomberg připomíná, že po opuštění prezidentské kanceláře se Trump opět stane řadovým občanem a blokovat či korigovat jeho vyjádření na sítích bude pro provozovatele platforem daleko jednodušší než dosud.

Bojkot Trumpa se každopádně rozšířil i mimo sociální média. Kanadská nadnárodní společnost Shopify zabývající se obchodováním na internetu stáhla ze své nabídky všechny prodejce jakkoli spojené s prezidentem včetně oficiální webové stránky Trump Organization. „Shopify netoleruje aktivity, jež podněcují násilí,“ sdělila firma Bloombergu.

Spojence bude Trump napříště hledat těžko i mezi politiky. Jeho počínání při protestech ve Washingtonu kritizovali po světě diplomaté i státníci. K nenásilnému předání moci a respektování demokracie Trumpa vyzvali i jeho někdejší sympatizanti, například britský premiér Boris Johnson.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.