Trump: Počet obětí koronaviru v USA bude brzy vrcholit | E15.cz

Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny, řekl prezident USA Donald Trump. Zároveň oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce dubna. Pokud by Spojené státy prošly pandemií s počtem obětí v rozmezí 100 tisíc až 200 tisíc, znamenalo by to podle Trumpa, že jeho země odvedla velmi dobrou práci.