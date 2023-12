Do nejdůležitějšího politického klání příštího roku - prezidentských voleb ve Spojených státech - zbývá méně než rok a čím dál tím více se zdá pravděpodobné, že se v něm opět střetnou současný šéf Bílého domu Joe Biden a jeho předchůdce ve funkci Donald Trump. Republikánský exprezident dokonce o tomto víkendu poprvé předstihl Bidena v předvolebním průzkumu, který zveřejnil deník Wall Street Journal , a to hned o čtyři procentní body.

V případě, že by kandidovali pouze oni dva, Trumpa by podle Wall Street Journalu nyní volilo 47 procent Američanů, zatímco pokračování Bidena ve Washingtonu si přeje 43 procent hlasujících. Pokud do průzkumu zahrneme dalších pět uchazečů o prezidentský úřad, kteří by hlavním favoritům dohromady ukrojili sedmnáct procent hlasů, Trumpův náskok ještě vzroste - získal by 37 procent voličů a Biden 31 procent. Popularita nynějšího prezidenta tak klesla na nejnižší úroveň od jeho nástupu do funkce.

Jiný průzkum, který před měsícem zveřejnil list New York Times zase ukázal, že Trump by v současnosti vyhrál v pěti ze šesti klíčových států, v nichž před třemi lety triumfoval jeho rival. Jde o Arizonu, Georgii, Michigan, Nevadu a Pensylvánii. Biden si zatím drží vedení pouze ve Wisconsinu. Tyto takzvané swing states zpravidla rozhodují o vítězi voleb v celých USA.

Wall Street Journal podotýká, že mnozí členové Demokratické strany vyzývají k tomu, aby Biden v příštím roce prezidentské křeslo již neobhajoval. Vedle nepříznivě vypadajících průzkumů je jejich nejčastějším argumentem Bidenův vysoký věk. V době voleb mu bude téměř 82 let a v případě svého vítězství by tak zůstal v náročném úřadě do svých 86 let. USA ještě nikdy v historii neměly takhle starého prezidenta.

„Kdyby Joe Biden z nadcházejících voleb odstoupil, zapsal by se do dějin jako úspěšný státník, jenž porazil Trumpa a dosáhl velkých věcí. Pokud se ale rozhodne znovu kandidovat, může být vzpomínán jako muž, co hrubě přecenil své síly a dovedl nás ke katastrofálnímu Trumpovu druhému funkčnímu období,“ uvedl americký politik, podnikatel a Bidenův soupeř z demokratických primárek v roce 2020 Andrew Yang.

Překážkou mohou být pro Bidena také kauzy jeho syna Huntera, který čelí ve Spojených státech několika žalobám. Měl se podle nich dopustit daňových úniků nebo nezákonného ozbrojování.

Ani pro Trumpa však nebude cesta do Bílého domu úplně jednoduchá. Ačkoli by měl bývalý prezident podle aktuálních průzkumů snadno získat nominaci Republikánské strany, i jemu může v kandidatuře bránit skutečnost, že je obžalovaným ve čtyřech soudních procesech, mimo jiné kvůli tomu, že se měl nelegálně pokoušet zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb.

Biden se během pátečního setkání s voliči v Kalifornii tvrdě opřel do svého soka kvůli jeho roli v útocích na americký Kapitol z 6. ledna 2021. Prezident USA prohlásil, že Trump neudělal nic, aby hrozivé události zabránil a nazval ho „opovrženíhodnou osobou“.

V Evropě vzbuzují vyhlídky na Trumpův návrat k moci obavy především v souvislosti s jeho nejasným postojem k válce na Ukrajině. Republikánský exprezident v minulosti několikrát zmínil, že nesouhlasí s tím, jak velkou pomoc napadené zemi Američané poskytují. Vyhrožoval také vystoupením Spojených států z NATO. Wall Street Journal nicméně připomíná, že předvolební průzkumy bychom neměli přeceňovat.

„Ačkoli data ukazují, že řada demokratických voličů je v současné době nespokojená s Bidenovou vládou, je možné, že ho ti samí lidé ve volbách přesto podpoří, zvlášť jestli za republikány bude kandidovat Donald Trump,“ píše americký deník.

Americké prezidentské volby se konají 5. listopadu 2024. O úřad hlavy státu se momentálně ucházejí tři demokraté (kromě Bidena ještě Dean Phillips a Marianne Williamsonová), sedm republikánů (vedla Trumpa také Nikki Haleyová, Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson, Ryan Binkley, Ron DeSantis a Chris Christie) a tři nezávislí kandidáti (Robert F. Kennedy, Cornel West a Jill Steinová).