Trump se nezúčastní Bidenovy inaugurace. Demokraté usilují o impeachment | E15.cz

Dolní komora Kongresu, v níž mají demokraté většinu, bude projednávat návrh ústavní žaloby tří zákonodárců, podle nichž Trump mimo jiné zneužil svoje pravomoci podněcováním násilí proti vládě Spojených států ve snaze zvrátit svou prohru v nedávných prezidentských volbách. Podle dalšího článku se republikán také podílel na podněcování vzpoury.

Návrh žaloby rovněž zmiňuje nedávný hodinový rozhovor se státním tajemníkem státu Georgia Bradem Raffenspergerem, v němž Trump tohoto vrchního volebního činitele žádal, jestli by pro něj „nenašel“ dostatečný počet hlasů, aby v konečném součtu porazil ve státu svého demokratického soupeře Joea Bidena.

„Prezident vážně ohrozil bezpečnost Spojených států a jejich vládních institucí. Vystavil nebezpečí integritu demokratického systému, zasahoval do pokojného předání moci a ohrozil jednu ze složek vlády,“ pokračuje návrh žaloby.

Trump ve středu před svými podporovateli znovu odmítl prohru a bez důkazů hovořil o volebních podvodech a snaze demokratů ukrást volby, načež svoje příznivce vyzval k pochodu k budově Kongresu. Zákonodárci se tam zrovna zabývali oficiálním potvrzením Bidenovy výhry. Při střetu protestujících s policií zemřelo pět lidí.

Pokud by Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu, přesunulo by se její projednávání do Senátu. Ten by mohl dvoutřetinovou většinou rozhodnout o Trumpově odvolání z funkce. K tomu by však prezidentovi mohl rovněž znemožnit vykonávání jakékoliv veřejné funkce do budoucna, což je možnost, která se v současném scénáři jeví jako nejzajímavější. Trump totiž podle médií od své porážky uvažuje, že by o Bílý dům usiloval znovu v roce 2024.

Bidenova inauguraci proběhne bez Trumpa

Symbolického aktu předání moci a složení přezidentského slibu demokratického nástupce Joea Bidena, které proběhne 20. ledna, se Trump nezúčastní.

„Pro všechny ty, kteří se ptali, nechystám se 20. ledna na inauguraci,“ napsal na Twitteru Trump.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Podle zdrojů agentury Reuters se dosluhující prezident zřejmě chystá před koncem mandátu přesunout do svého sídla na Floridě.

V rozporu s politickými tradicemi dosud výslovně neuznal svou prohru a svému soupeři také nepogratuloval k úspěchu. Jeho nepřítomnost na inauguraci byla proto očekávatelná. Slavnostního aktu se však zřejmě zúčastní viceprezident Mike Pence.

Podle agentury AP bude Trump prvním úřadujícím prezidentem za posledních 152 let, který se z vlastního rozhodnutí nezúčastní oficiálního předání moci svému nástupci. Posledním byl prezident Andrew Johnson v roce 1869.

Bidenova inaugurace bude výjimečná i kvůli pandemii COVID-19. Akce, jež se tradičně koná na prostranství před budovou Kongresu, se za normálních okolností účastní statisíce lidí. Bidenův tým však letos Američany vyzval, aby do Washingtonu necestovali a sledovali raději program z domova.

Podle serveru BBC je letos k dispozici pouze 1000 lístků do hlediště oproti obvyklým 200 tisícům. Zrušený je rovněž tradiční průvod po třídě Pennsylvania avenue, která spojuje Kapitol s Bílým domem. Organizátoři namísto toho chystají doprovodné vysílání, které bude možné sledovat v televizi a na internetu.