Trump vyzval evropské spojence, aby převzali stovky zadržených islamistů | E15.cz

Americký prezident Donald Trump v noci na neděli v souvislosti s blížící se porážkou Islámského státu v Sýrii vyzval evropské spojence USA, aby si vzali zpět přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat do Sýrie a Iráku z Evropy a které Američané zadrželi v Sýrii, a aby je postavili před soud. Varoval, že USA by je propustily. Chalífát podle Trumpa stojí před pádem. Vítězství nad islamisty přislíbil ohlásit ve velmi krátké době, v příštích dnech, také velitel sil arabsko-kurské koalice SDF, bojujících o poslední baštu teroristické organizace IS vesnici Baghúz na východě Sýrie.

Ozbrojenci z IS, kteří před několika lety ovládli značnou část Sýrie a Iráku, jsou nyní obklíčeni na území o rozloze menší než jeden kilometr čtvereční. Podle SDF bojovníci IS zadržují v Baghúzu více než tisícovku civilistů a brání jim v odchodu. Mustafa Bálí z mediální služby SDF uvedl, že IS uzavřel všechny cesty vedoucí oblastí kolem vesnice Baghúz, kde se bojovníci IS opevnili. Využívají prý podzemní tunely a síť jeskyň. Příslušníci této teroristické organizace, mezi kterými mohou být i vysoce postavení velitelé, se ukrývají mezi civilisty. Ty mohou použít jako rukojmí, varuje SDF.

Trump na twitteru vyzval západní státy, aby převzaly větší břemeno boje s teroristy. "Je načase, aby se víc zapojili ostatní a udělali práci, kterou tolik umějí. Stáhneme se po stoprocentním vítězství nad chalífátem!" napsal prezident.

Stažení amerických vojáků ze Sýrie nebude překotné, ale postupné, ujistil dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci americký zmocněnec pro Sýrii James Franklin Jeffrey. Řekl také, že USA budou o tématu jednat se spojenci.

Také americký viceprezident Mike Pence v projevu v bavorské metropoli řekl, že USA si nadále v regionu Sýrie zachovají vojenskou přítomnost.

Syrský prezident Bašár Asad dnes řekl, že Spojené státy neochrání ty skupiny, které na to sází. Podle agentury Reuters se tímto prohlášením zjevně obracel na bojovníky z řad syrských Kurdů, kteří v minulých letech proti IS bojovali. "Nikdo vás neochrání kromě vašeho státu," vzkázal Asad.

Na budoucí osud syrských Kurdů poukázala také francouzská ministryně obrany Florence Parlyová. V listu Le Parisien zdůraznila, že se syrští Kurdové na prahu vítězství nad IS nesmějí stát novými oběťmi syrského konfliktu.

"Ohlášené americké stažení (ze Sýrie) zamíchalo kartami a vytvořilo nové konfigurace v regionu. Nikdo neví, jaké uspořádání z toho vzejde. Naši partneři v terénu toho udělali hodně. Ohromně jim dlužíme," zdůraznila ministryně v narážce na skutečnost, že kurdští spojenci ze SDF se po americkém stažení mohou ocitnout v přímém ohrožení intervencí Turecka na severovýchodě Sýrie a že důsledky amerického stažení nejsou ani zdaleka vyřešeny.

Možnost intervence na severovýchodě Sýrie dnes v Mnichově nevyloučil turecký ministr obrany Hulusi Akar, podle něhož je prioritou Ankary zajištění bezpečnosti na turecko-syrské hranici a zbavení se teroristů, ať už jsou jimi bojovníci IS, nebo kurdských milic YPG. Podobně na konci loňského roku hovořil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Až z oblasti (milice YPG) odejdou, pak teprve tam nebudeme mít co dělat," řekl tehdy.